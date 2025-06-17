"Натуральна краса недовговічна": 36-річна Гвоздьова показала, яким незвичним способом омолоджує обличчя
Хореографка Ілона Гвоздьова показала своїм підписникам, як підтримує молодість обличчя.
У своєму Instagram 36-річна танцівниця поділилася процедурою для шкіри обличчя.
"Справжня натуральна краса не довговічна без догляду і турботи про себе! Допоки існує альтернатива, я буду її підтримувати", - пояснила хореографка.
І хоча Гвоздьова докладає чимало зусиль для гарного вигляду, підписники... не бачать результату. Не так давно аудиторія критикувала Ілону за "недоглянуте обличчя", на що вона різко відповіла.
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