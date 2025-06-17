"Натуральна краса недовговічна": 36-річна Гвоздьова показала, яким незвичним способом омолоджує обличчя

Хореографка Ілона Гвоздьова показала своїм підписникам, як підтримує молодість обличчя.

У своєму Instagram 36-річна танцівниця поділилася процедурою для шкіри обличчя.

"Справжня натуральна краса не довговічна без догляду і турботи про себе! Допоки існує альтернатива, я буду її підтримувати", - пояснила хореографка.

Ілона не коле ботокс, натомість обирає таку альтернативу

І хоча Гвоздьова докладає чимало зусиль для гарного вигляду, підписники... не бачать результату. Не так давно аудиторія критикувала Ілону за "недоглянуте обличчя", на що вона різко відповіла.