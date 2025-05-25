"Раніше б послала на**й": Гвоздьова публічно відповіла підписниці, яка розкритикувала її "недоглянуте" лице

Фото з Instagram Ілони Гвоздьової

36-річна хореографка Ілона Гвоздьова у своєму Instagram відповіла своїй хейтерці, яка назвала її "недоглянутою" та "неохайною".

"Раніше за такий коментар я б посла на**й! Нереалізована, заздрісна, з низькими вібраціями жінка — це не вирок, це вибір. Жінка, яка постійно порівнює, критикує, шукає недоліки в інших — найчастіше просто загубила себе. Не свою красу. Не свій голос. Себе", - написала Ілона.

Танцівниця додала, що щаслива жінка не виливає свій біль, відповідаючи на чужі сторіс.

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"Бо коли ти щаслива — ти не лізеш у чужі сторіз, щоб там виливати біль. Ти твориш. Світло. Любов. Свій шлях. Ти не змагаєшся. Ти живеш", - зазначила вона.

Хореографка показала, які коментарі пише їй хейтерка

Гвоздьова звернулася до хейтерки та закликала її зупинитися й не заздрити.

"І якщо ти себе впізнала — зупинись. Замість того, щоб заздрити — запитай себе: "А чого хочу я? І що сьогодні я зроблю для себе, а не проти когось?" Чи можу я стати кращою версією себе, а не принижувати інших?" - підсумувала Ілона.

Підписниця Ілони розкритикувала її за зовнішність

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілона Гвоздьова подала на розлучення зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу.

До речі, на початку лютого Гвоздьова скаржилася на здоров'я та реабілітувалася у Трускавці разом зі своїми батьками.

Також Ілона ділилася з підписниками лайфхаком, як омолодити обличчя без косметолога.