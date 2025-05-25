"Раніше б послала на**й": Гвоздьова публічно відповіла підписниці, яка розкритикувала її "недоглянуте" лице
36-річна хореографка Ілона Гвоздьова у своєму Instagram відповіла своїй хейтерці, яка назвала її "недоглянутою" та "неохайною".
"Раніше за такий коментар я б посла на**й! Нереалізована, заздрісна, з низькими вібраціями жінка — це не вирок, це вибір. Жінка, яка постійно порівнює, критикує, шукає недоліки в інших — найчастіше просто загубила себе. Не свою красу. Не свій голос. Себе", - написала Ілона.
Танцівниця додала, що щаслива жінка не виливає свій біль, відповідаючи на чужі сторіс.
"Бо коли ти щаслива — ти не лізеш у чужі сторіз, щоб там виливати біль. Ти твориш. Світло. Любов. Свій шлях. Ти не змагаєшся. Ти живеш", - зазначила вона.
Гвоздьова звернулася до хейтерки та закликала її зупинитися й не заздрити.
"І якщо ти себе впізнала — зупинись. Замість того, щоб заздрити — запитай себе: "А чого хочу я? І що сьогодні я зроблю для себе, а не проти когось?" Чи можу я стати кращою версією себе, а не принижувати інших?" - підсумувала Ілона.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Ілона Гвоздьова подала на розлучення зі своїм чоловіком після 10 років шлюбу.
До речі, на початку лютого Гвоздьова скаржилася на здоров'я та реабілітувалася у Трускавці разом зі своїми батьками.
Також Ілона ділилася з підписниками лайфхаком, як омолодити обличчя без косметолога.