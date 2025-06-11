"Гени - страшна сила": Гвоздьова і її 9-річна донька звеселили фанів жвавим танцем у піжамах. Відео
Хореографка Ілона Гвоздьова та її донька Валерія (Рія), якій в вересні виповниться 10 років, ушкварили запальний танок у піжамах.
Відео зірка запостила в Instagram.
"Час із донькою - це коли ти п'єш каву холодною, але серце тепле. Тренди з макіяжу підказує саме вона, а не твій візажист. Примірка твоїх суконь і підборів, з питанням: "Мам, а чому на мене немає такого одягу?" Пошук Лабуби (популярна колекційна іграшка-монстрик - ред.) під диваном о 22:30, бо без неї немає сну. І фраза: "Ти найкраща мама у світі!"", - поділилася Ілона.
"План на вечір: вижити і обійняти", - резюмувала 36-річна хореографка.
Аудиторія Ілони в захваті від драйвового ролика, а якому, до речі, на задньому плані можна зауважити і синочка зірки, 4-річного Домініка.
"Які ви класнючі, енергія - вогонь... Гени - страшна сила! Майбутня зірка!.. У донечки харизма!", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, сім'я Гвоздьової зараз переживає турбулентний період. У березні Ілона подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. Причому сталося це вже не вперше.
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