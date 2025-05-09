Гвоздьова розлучається з чоловіком після 10 років шлюбу

Марія Ткаченко - 9 травня, 09:20
Ілона Гвоздьова
Фото з Instagram Гвоздьової

Хореографка Ілона Гвоздьова подала на розлучення зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком. 

Згідно інформації на сайті "Судова влада України", відповідна заява від неї надійшла 19-го березня. Справу суд розглядатиме 4-го липня.

Розлучення Гвоздьової
Скріни з сайту "Судова влада України"

Хореографка свого з Іваном рішення йти далі різними шляхами поки не прокоментувала.

Ілона Гвоздьова і її чоловік

У серпні Ілона та Іван мали би відсвяткувати 11-ту річницю шлюбу

Цікаво, що на тому ж сайті можна знайти запис про те, що Ілона вже подавала на розлучення в 2017-му році, але справу було залишено без розгляду - вочевидь, того разу пара передумала.

Як відомо, в Гвоздьової та Хомячука є двоє дітей: 9-річна Рія та 4-річний Домінік. Восени 2022-го року подружжя повінчалося

Нагадаємо, попри повномасштабну війну Ілоні з Іваном вдалося добудувати омріяний будинок під Києвом та переїхати туди. 

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