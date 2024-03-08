"15 років разом": Гвоздьова привітала коханого з романтичною річницею і замилувала архівними кадрами

Хореографка Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук 8-го березня святкують 15-річчя своїх стосунків.

Коханого жінка привітала у Instagram та поділилася милими фото з сімейного архіву. А ще розсекретила, де і як вони з Іваном познайомилися: в київському метро, і він підкорив її серце сирниками.

А Іван таки тямив у пікапі... Фото з Instagram Гвоздьової

Гвоздьова та Хомячук разом уже 15 років

"15 років разом! Ці роки були різними, але ми пройшли їх гідно і досі відчуваємо пристрасть і любов між нами", - написала 35-річна Ілона.

Ілона присвятила коханому ніжний допис

"Кожен раз проживаючи новий етап нашого життя ми навчалися розуміти один одного, знаходити компроміси, обирати пріоритети і ми підтримували той вогник любові, який інколи горів мов бурхливий вулкан, а іноді тлів як маленький вогник, та важливо те, що кожен з нас намагався час від часу роздмухувати його і прикладав усі зусилля аби він не згас", - пригадала вона.

Іванові вона адресувала слова вдячності.

"Я вдячна тобі за наших дітей, за те що ти дав мені можливість реалізувати себе як артиста, хоча тобі було дуже важко це прийняти, вдячна що разом зі мною поринаєш у наші мрії, інколи шалені і начебто нездійсненні, вдячна, що для нашої сім'ї ми створили чудовий дім, де постійно лунає дитячий сміх, є сімейний затишок і живе любов", - зізналася Гвоздьова.



"Я люблю тебе і вітаю нашу сім'ю зі святом", - додала вона.

Хореографка поділилася архівними фото з різних років

Як відомо, Іван та Ілона одружені дев'ять років та виховують двох діток: Рію та Домініка. Восени 2022-го подружжя повінчалося.

Нагадаємо, нещодавно Гвоздьова розкрила власний несподіваний лайфхак для довготривалих стосунків.