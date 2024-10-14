У стилі "Бріджертонів": Гвоздьова покрасувалася у корсетній сукні з прозорим декольте

Хореографка Ілона Гвоздьова, яку здебільшого можна побачити у спортивних луках, здивувала елегантним образом.

В Instagram танцівниця запостила фото у корсетній сукні з напівпрозорим декольте.

"Любі мої, підкажіть, хто дивився серіал Бріджертони? Нещодавно мене запросили на чудову подію в стилі Бріджертонів і, знаєте, коли я обирала сукню, наче потрапила в казку, відчула історію цього серіалу та стала однією з тих героїнь. Скажу вам щиро, в сукнях того часу є дійсно якась магія жіночності, вишуканості, сексуальності і чарівності!", - написала Гвоздьова.

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Останнім часом в арсеналі Ілони більшає фото у жіночих образах фото з instagram

До речі, коли танцівниця востаннє одягала сукню, підписники розкритикували її за "вузьку частину тіла"

Як відомо, Гвоздьова з тих жінок, які (принаймні поки) обирають дорослішати природнім шляхом. Раніше вона показувала, як омолоджує обличчя без косметолога.