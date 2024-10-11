"Твоя майбутня сім'я буде за тобою як за стіною": розчулена Гвоздьова привітала сина з 4-річчям

Хореографка Ілона Гвоздьова привітала з днем народження свого сина Домініка, якому виповнилося чотири роки.

Зіркова мама у Instagram опублікувала архівне відео з хлопчиком, а ще пояснила, чому її майбутній невістці з ним дуже пощастить.

Домініку виповнилося 4

"Мій хлопчик, як швидко рухається час! Сьогодні тобі 4 рочки і ти кажеш мені: "Мамо, я взе дорослий"", - написала Ілона.

"Ти моє сонечко, ти моє життя, ти моя любов! В тобі стільки світла, добра, любові і турботи, що ти точно зробиш цей світ кращим, щасливішим і світлішим. Так, як ти годуєш мене, я впевнена, твоя майбутня сім'я буде за тобою як за стіною! А твої поцілунки і ніжні обійми - то взагалі нагорода для жінки!", - зізналася 36-річна хореографка.

Домініку, якого в родині називають Доміком, вона побажала здоров'я, мирного неба, щасливого дитинства і всього найкращого.

Нагадаємо, свого часу Ілона розказувала, чому вони з чоловіком Іваном Хомячуком вирішили назвати сина саме так. Як відомо, подружжя також виховує 9-річну доньку Рію.