"У цьому весь мій чоловік": Гвоздьова у день народження коханого показала, що він обожнює

Хореографка Ілона Гвоздьова 22-го жовтня святкує день народження чоловіка Івана Хом’ячука.

З нагоди свята вона запостила фото іменинника і розказала, що йому до вподоби.

"В цьому весь мій чоловік! Він обожнює природу, тишу, спокій, риболовлю, збирання грибів, і це прекрасно! Інколи я навіть уявити не можу, як саме ми зійшлися та прожили 15 років, бо часом ми геть різні люди, з різними поглядами, оточенням та енергетикою, але з іншого боку, напевно, це і є міцним кільцем, і саме тому кожен раз ми відкриваємо один в одному щось нове! З нами точно не засумуєш.



Тож, мій любий, хочу побажати тобі міцного здоровʼя, пізнання себе, усвідомлення своїх бажань і їх здійснення! Кохаю", - привітала чоловіка Ілона.

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Нагадаємо, у січні 2023-го Гвоздьова зізналася, що переживає неабиякі випробування через проблеми зі здоров'ям коханого. Через стрес, причинений наслідками повномасштабного вторгнення, чоловік захворів на алопецію.