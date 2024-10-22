"У цьому весь мій чоловік": Гвоздьова у день народження коханого показала, що він обожнює

Марія Мельник 22 жовтня, 14:30
Ілона Гвоздьова з чоловіком - селфі

Хореографка Ілона Гвоздьова 22-го жовтня святкує день народження чоловіка Івана Хом’ячука.

З нагоди свята вона запостила фото іменинника і розказала, що йому до вподоби.

"В цьому весь мій чоловік! Він обожнює природу, тишу, спокій, риболовлю, збирання грибів, і це прекрасно! Інколи я навіть уявити не можу, як саме ми зійшлися та прожили 15 років, бо часом ми геть різні люди, з різними поглядами, оточенням та енергетикою, але з іншого боку, напевно, це і є міцним кільцем, і саме тому кожен раз ми відкриваємо один в одному щось нове! З нами точно не засумуєш.

Тож, мій любий, хочу побажати тобі міцного здоровʼя, пізнання себе, усвідомлення своїх бажань і їх здійснення! Кохаю", - привітала чоловіка Ілона.


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фото з Instagram
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Нагадаємо, у січні 2023-го Гвоздьова зізналася, що переживає неабиякі випробування через проблеми зі здоров'ям коханого. Через стрес, причинений наслідками повномасштабного вторгнення, чоловік захворів на алопецію.

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