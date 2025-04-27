"В житті не була така зла на нього": Мірошниченко показала, що учворив 3-річний Марсель, поки вона голову мила

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко поскаржилася на 3-річного сина-непосиду Марселя, який за 10 хвилин її відсутності у кімнаті зіпсував меблі, стіни та стелю бананом.

Про це Інна розповіла у своєму Instagram.

"Бути мамою хлопчика - це (чесно, я впевнена, що дівчата такого не роблять) Марсель кидався бананом в стелю. Вся стеля, стіни, меблі, паркет в розмазаному стиглому банані. Марко і Ангеліна дивилися і ніхто не покликав мене. Я спокійно мила голову", - написала Мірошниченко.

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Інна пожалілася на сина, який вирішив покидатися стиглим бананом

Інна зазначила, що ніколи раніше не була настільки зла на прийомного сина.

"В житті не була така зла на нього, як зараз. Два банани розмазані по всій кімнаті. Помила б*я голову... 10 хвилин. Мене не було 10 хвилин. Я мила ті меблі годину так інтенсивно, що вся спітніла, просто аби не ридати і нікого не прибити. Стиглий банан швидко вбирається у поверхні. Просто аби ви знали", - додала блогерка.

Як то кажуть, бійтеся, коли діти у сусідній кімнаті раптово притихають

Дружина Мірошниченка зізналася, що не змогла довго сердитися на сина, який кликав її з іншої кімнати.

"Відправила його в іншу кімнату, поки ми все миємо. Мені здавалася, що я не захочу його бачити ще тиждень мінімум. Але ось це "Маміііі, мамуся". Співчуваю його майбутнім жінкам, бо йому можна пробачити все що завгодно", - наголосила вона.

Мірошниченко не змогла довго ображатися на малого розбишаку

Також вона показала реакцію сина на влаштований "допит". Спочатку Марсель був переконаний, що кидатися в стелю бананом можна, але коли Інна це заперечила - погодився з нею. Однак, за скоєне йому не соромно.

Марсель зовсім не виглядає винним

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Інна Мірошниченко нещодавно хвалилася новою зачіскою старшої донечки Ангеліни.

До речі, Мірошниченки не приховують, що їхній 3-річний син дуже непосидючий та активний малюк.