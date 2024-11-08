"Зробив свій біль своєю силою": Мірошниченко присвятила щемкий допис 3-річному сину і його місії в цьому житті

Інна і Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей, двоє з яких народжені серцем Фото July Rom

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, блогерка та юристка Інна вважає, що їхній прийомний син Марсель прийшов у це життя, щоби допомогти врятувати від сирітської долі інших. Заради цього хлопчик у перші роки свого життя витримав так багато болю.

Своїми думками Інна поділилася в Instagram.

"Колись він виросте і ми розкажемо, як маленький сміливий хлопчик, чиє серце було сповнене любові, вів нас вперед. Як він зробив свій біль своєю силою. Як завдяки тому, через що пройшов, він не тільки навчив нас щиро любити, а й надихнув боротися за інших покинутих дітей. Аби ніхто більше не проходив через приниження і зневагу. Аби ніхто не ставився до дитини, як до непотребу", - написала Мірошниченко.

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Інна переконана: кожна дитина - це лише світла душа, наповнена лише довірою, теплом і бажанням дарувати і отримувати любов.

"Вірю, що коли Марсель виросте, дитячих будинків вже не існуватиме. Що це буде страшна історія з минулого, яку неможливо уявити в майбутньому. І що він знатиме, що це в тому числі завдяки ньому! Бо він закохав сотні тисяч людей в свої кучері. А поки ті милуються янголятком, він тримає увагу і кричить про те, що ДИТЯЧИЙ БУДИНОК - НЕ МІСЦЕ ДЛЯ ДИТИНИ!", - наголосила вона.

"Він вибрав цей шлях самостійно. Прийшов в це життя, аби своїми стражданнями розкрити людські серця. І сподіваємось, що ваше вже розкрив. Що ви не закриваєте очі не насилля в закладах. На знущання і нелюдські умови. І готові стати на захист дітей. Бо все це НАШІ діти. Чужих не буває", - резюмувала Мірошниченко.

Інна вірить у те, що коли Марсель виросте, дитячих будинків уже не буде

Нагадаємо, Марсель народився на Житомирщині та одразу ж потрапив у систему держзакладів - біологічні родичі відмовилися від недоношеного малюка, що мав численні проблеми зі здоров'ям, ще в пологовому, і більше його долею не цікавилися.

На фотографію хлопчика Інна і Тімур натрапили на сайті Мінсоцполітики, коли шукали дитину для всиновлення. У сім'ю Марсель потрапив, коли йому було майже 2 роки. Відтоді Мірошниченко неодноразово показували вражаючі кадри, на яких видно, як змінився малюк завдяки любові та піклуванню.

Як відомо, декілька місяців тому Тімур із Інною вдочерили дівчинку Ангеліну. Свій 9-ий день народження вона відсвяткувала вже в родині, а не в сиротинці. В подружжя є ще двоє дітей: 6-річна Мія та 4-річний Марко.