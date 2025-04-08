"Відкрий своє серце для дитини": Інна Мірошниченко замилувала обіймами з сином і доньками

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко замилувала обіймами з дітьми.

Інна показалася з дітьми, 9-річною прийомною донькою Ангеліною, 6-річною Мією та 5-річним сином Марко, і поділилася важливістю всиновлення та враженнями від процесу спільної адаптації.

"Народити серцем - це крок, який вимагає лише любові. Стати справжнім другом для дитини, яку зрадив світ - щоденна праця. Прожити разом адаптацію - найбільший виклик і найщедріша винагорода. Відкрий своє серце для дитини", - написала Мірошниченко.

На відео не вистачає 3-річного сина Марселя

Інна рада поділитися, що разом з дітьми пройши шлях адаптації

Нагадаємо, не так давно Тімур розповідав, чим відрізнялася адаптація Ангеліни, яка прийшла в родину у 8 років, від адаптації Марселя, котрого забрали з сиротинця у майже 2.

А у вересні Інна зізнавалася, що інколи негативні емоції настільки тиснуть, що здається, ніби світла в кінці тунелю немає.