"Вмовила": Мірошниченко похвалилася новою зачіскою 9-річної дочки
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко помилувалася новою зачіскою своєї прийомної донечки Ангеліни.
Інна показала 9-річну дівчинку у перукарні та зазначила, що та вмовила її на коротку стрижку. Тепер Ангеліна носить зачіску короткий боб.
"Вмовила мене зробити короткий боб. Пішли вдвох на дівочі теревеньки", - написала Мірошниченко.
У Тімура та Інни Мірошниченків є ще троє дітей: рідні 6-річна Мія та 5-річний Марко й прийомний 3-річний Марсель.
Якось Інна розчулила підписників зізнанням про яке дитинство мріяла для Ангеліни.
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