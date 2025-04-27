"Вмовила": Мірошниченко похвалилася новою зачіскою 9-річної дочки

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко помилувалася новою зачіскою своєї прийомної донечки Ангеліни.

Інна показала 9-річну дівчинку у перукарні та зазначила, що та вмовила її на коротку стрижку. Тепер Ангеліна носить зачіску короткий боб.

"Вмовила мене зробити короткий боб. Пішли вдвох на дівочі теревеньки", - написала Мірошниченко.

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До речі, на початку березня Інна вже водила Ангеліну на стрижку, проте, здається, то було для дівчинки недостатньо коротко

Інна вирішила підтримати доньку та повела її до перукарні

Дівчинка, здається, щаслива від зміни іміджу

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

У Тімура та Інни Мірошниченків є ще троє дітей: рідні 6-річна Мія та 5-річний Марко й прийомний 3-річний Марсель.

Якось Інна розчулила підписників зізнанням про яке дитинство мріяла для Ангеліни.