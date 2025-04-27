"Вмовила": Мірошниченко похвалилася новою зачіскою 9-річної дочки

Юлія Леськова - 27 квітня, 10:09
Інна Мірошниченко позує для фото
Фото smagaphotographer

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко помилувалася новою зачіскою своєї прийомної донечки Ангеліни. 

Інна показала 9-річну дівчинку у перукарні та зазначила, що та вмовила її на коротку стрижку. Тепер Ангеліна носить зачіску короткий боб. 

"Вмовила мене зробити короткий боб. Пішли вдвох на дівочі теревеньки", - написала Мірошниченко. 


Прийомна донька Інни та Тімура Мірошниченків

До речі, на початку березня Інна вже водила Ангеліну на стрижку, проте, здається, то було для дівчинки недостатньо коротко

Інна Мірошниченко похвалилася прийомною донькою
Інна вирішила підтримати доньку та повела її до перукарні
Інна Мірошниченко з 9-річною дочкою на фото

Дівчинка, здається, щаслива від зміни іміджу

Інна Мірошниченко показала нову зачіску дочки
Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

У Тімура та Інни Мірошниченків є ще троє дітей: рідні 6-річна Мія та 5-річний Марко й прийомний 3-річний Марсель. 

Якось Інна розчулила підписників зізнанням про яке дитинство мріяла для Ангеліни. 

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