Квіткові орнаменти та звірятка: Мірошниченко зазнімкувала дітей у вишиванкових луках
До Дня вишиванки, який Україна святкуватиме 15-го травня, лишається ще кілька тижнів, а от у зіркової родини Тімура та Інни Мірошниченків, схоже, уже готові ошатні луки.
Дружина телеведучого у Insta-сторіс показала вбраних у вишиванки дітей: Ангеліну, Мію, Марка та Марселя.
"Сфоткати чотирьох дітей так, аби всі вийшли добре і всіх було видно, майже нереально", - пожартувала Інна.
Нагадаємо, Мірошниченко якось пояснювала, чому в її Instagram майже ніколи не видно негативних моментів багатодітного батьківства, хоча насправді інколи в неї в буквальному сенсі сіпається око через витівки малечі.
Також блогерка закликала українців бути толерантнішими та не дратуватися через "погану" поведінку дітей у громадських місцях.
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