Квіткові орнаменти та звірятка: Мірошниченко зазнімкувала дітей у вишиванкових луках

До Дня вишиванки, який Україна святкуватиме 15-го травня, лишається ще кілька тижнів, а от у зіркової родини Тімура та Інни Мірошниченків, схоже, уже готові ошатні луки.

Дружина телеведучого у Insta-сторіс показала вбраних у вишиванки дітей: Ангеліну, Мію, Марка та Марселя.

3-річний Марсель і 5-річний Марко покрасувалися в однакових сорочках зі звірятами

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"Сфоткати чотирьох дітей так, аби всі вийшли добре і всіх було видно, майже нереально", - пожартувала Інна.

9-річна Ангеліна та 6-річна Мія надали перевагу рослинним орнаментам

Нагадаємо, Мірошниченко якось пояснювала, чому в її Instagram майже ніколи не видно негативних моментів багатодітного батьківства, хоча насправді інколи в неї в буквальному сенсі сіпається око через витівки малечі.

Також блогерка закликала українців бути толерантнішими та не дратуватися через "погану" поведінку дітей у громадських місцях.