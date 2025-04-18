Квіткові орнаменти та звірятка: Мірошниченко зазнімкувала дітей у вишиванкових луках

Марія Ткаченко - 18 квітня, 11:15
Інна Мірошниченко
Фото з Instagram Мірошниченко

До Дня вишиванки, який Україна святкуватиме 15-го травня, лишається ще кілька тижнів, а от у зіркової родини Тімура та Інни Мірошниченків, схоже, уже готові ошатні луки.

Дружина телеведучого у Insta-сторіс показала вбраних у вишиванки дітей: Ангеліну, Мію, Марка та Марселя.

Діти Тімура Мірошниченка

3-річний Марсель і 5-річний Марко покрасувалися в однакових сорочках зі звірятами


"Сфоткати чотирьох дітей так, аби всі вийшли добре і всіх було видно, майже нереально", - пожартувала Інна.

Четверо дітей Мірошниченко

9-річна Ангеліна та 6-річна Мія надали перевагу рослинним орнаментам

Нагадаємо, Мірошниченко якось пояснювала, чому в її Instagram майже ніколи не видно негативних моментів багатодітного батьківства, хоча насправді інколи в неї в буквальному сенсі сіпається око через витівки малечі.

Також блогерка закликала українців бути толерантнішими та не дратуватися через "погану" поведінку дітей у громадських місцях.

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