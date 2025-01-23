Мірошниченко поділилася рецептом зелених вафель, які готує чоловіку на дієті

Марія Мельник 23 січня, 12:15
Мірошниченко - портретне фото
фото з Instagram

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка і адвокатка Інна показала, як підтримує коханого у схудненні.

У своєму Instagram Інна поділилася двома цікавими рецептами корисних зелених вафель.

Для першого варіанту приготування знадобиться: 200 гр броколі (заморожена), 200 гр шпинату (заморожений), 150 мл рослинного молока, 3 яйця, 100 гр борошна (можна кукурудзяне), 1/2 склянки активованих дріжджів (замість них можна 50 гр пармезану тертого), насіння чіа, насіння льону, 3 ст.л. кокосової олії.


"Все це в блендер, а потім в вафельницю. Вийшло 4 вафлі", - показала Мірошниченко.

У готові вафлі блогерка додала консервований тунець, чуку та сир
У готові вафлі блогерка додала консервований тунець, чуку та сир
Перший рецепт вафель

Інгредієнти для іншого варіанту приготування вафель: 200 гр шпинату замороженого, 2 гілки селери (70 гр), 2 яйця, 2 ст.л. борошна, 30 грам пармезану, 3 ст. л. насіння льону 1 ст. л. кокосової олії і спеції.

За порадою Ірини, куштувати вафлі можна з будь-якими додатками

За порадою Ірини, куштувати вафлі можна з будь-якими додатками

Мірошниченко прикрасила страву буряком і чукою

Мірошниченко прикрасила страву буряком і чукою

Як відомо, нині популярним серед зірок є і схуднення за рахунок корисних смузі. Раніше TabloID зібрав смачні й цікаві способи приготування напоїв від селебрітіс.

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Мірошниченко
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