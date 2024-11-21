"Бронюємо місця в перших рядах": Мірошниченко похвалилася вокальним дебютом 6-річної доньки

Тімур та Інна Мірошниченки з донькою Мією

Схоже, молодша донька телеведучого Тімура Мірошниченка та юристки Інни Мірошниченко, 6-річна Мія вже визначилася з майбутньою професією. І піде дівча не татовим і не маминим шляхом.

Фото з першого виступу Мії на сцені Інна поділилася у Instagram.

Мія Мірошниченко рішучо налаштована стати співачкою

""Я хочу бути співачкою!", - якось сказала Мія після уроку про професії. Того ж дня ми записали Мію на перший урок з вокалу і зобов'язалися щовечора бути присутніми на домашніх концертах", - пригадала Інна.

"І ось перша сцена. Перші квіти від шанувальника. Перше хвилювання. І перше "я хочу знову на сцену". Бронюємо місця в перших рядах на першому світовому турне!", - похвалилася блогерка.

За дебютантку в залі вболівали батьки та один із братів

Мія - головна зірка вечора

Нагадаємо, старший син Мірошниченків, 4,5-річний Марко обожнює малювати, причому не лише на папері. Як відомо, Тімур із Інною також виховують двох прийомних дітей: 10-річну Ангеліну та 3-річного непосидюха Марселя.







