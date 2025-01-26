"Було великим мінусом": 37-річна Мірошниченко показала себе у юності та пояснила, чому зараз має молодший вигляд

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна Мірошниченко у своєму Instagram показала, який вигляд мала у юності, та зізналася, яким чином у минулому намагалася здаватися старшою за свій вік.

Мірошниченко зазначила, що для цього вона фарбувалася червоною помадою і дуже її любила.

Ось такий вигляд мала Інна 15 років тому

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Інна частенько фарбувалася червоною помадою, аби видаватися старшою

"Я завжди виглядала набагато молодше свого віку. Завжди це було великим мінусом. Бо я адвокат, займаю високі посади, працюю з найбільшими замовниками. Але весь час переймаюся, що я наче школярка. А маю вмовити їх довіряти мені мільйони. Тому я фарбуюсь. І ходжу завжди з цегляним обличчям", - написала Інна.

А ви б впізнали на цьому фото Інну Мірошниченко?

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Інна зізналася, що багато тривожилася у свої 22

Натомість у свої 37 Інна рада, що здається молодшою за свій вік.

"37. Не фарбуюсь навіть тоді, коли кажуть, що треба, бо ми ж в кадр йдемо. Нарешті радію, що виглядаю молодше віку", - додала Мірошніченко.

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Як відомо, у Інни та Тімура є четверо дітей: рідні Мія та Марко й прийомні - Марсель й Ангеліна.

До речі, хоч у Інни й багато справ: й материнство, й ведення блогу, й робота, але вона встигає присвятити час й собі. Якось вона влаштувала сорі релакс на сапборді.