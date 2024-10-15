"Може здатися, що я йду питати перехожих, чи вірять вони в Бога": Мірошниченко насмішив ранковим луком із дітьми

Тімур Мірошниченко і його молодший син Марсель Фото з Instagram Мірошниченка

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, юристка і блогерка Інна продовжують ділитися у Instagram життєвим багатодітним контентом.

Пара запостила фото, зроблені перед ранковим виходом із квартири Тімура з трьома старшими дітьми - Ангеліною, Мією та Марком. Дівчаток телеведучий завозив до школи, а хлопчика - в садок. Ошатний Мірошниченко на тлі малечі в кежуалі здався собі схожим на проповідника.

"Може здатися, що я йду питати перехожих, чи вірять вони в Бога, але ніт. Просто люблю на костюмі дітей в школу/садок завозити (але теж ніт)", - поділився він.

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"Марсель радіє, що всі підуть, а він і далі ганятиме в трусах, їстиме і житиме своє життя без зобов'язань", - констатувала Інна, виклавши кадр, на якому присутній і наймолодший член сім'ї.

А Марсель просто продовжить жити своє найкраще життя Фото з Instagram Мірошниченко

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Нагадаємо, 8-річна Ангеліна та 6-річна Мія цьогоріч стали першокласницями, але старша сестра вчитиметься в "Б", а молодша - в "А". Чому так, Інна докладно пояснювала.

Як відомо, Маркові 4 з половиною роки, а Марсу - 3. Нещодавно хлоп'я перенесло чергову операцію.