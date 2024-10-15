"Може здатися, що я йду питати перехожих, чи вірять вони в Бога": Мірошниченко насмішив ранковим луком із дітьми
Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, юристка і блогерка Інна продовжують ділитися у Instagram життєвим багатодітним контентом.
Пара запостила фото, зроблені перед ранковим виходом із квартири Тімура з трьома старшими дітьми - Ангеліною, Мією та Марком. Дівчаток телеведучий завозив до школи, а хлопчика - в садок. Ошатний Мірошниченко на тлі малечі в кежуалі здався собі схожим на проповідника.
"Може здатися, що я йду питати перехожих, чи вірять вони в Бога, але ніт. Просто люблю на костюмі дітей в школу/садок завозити (але теж ніт)", - поділився він.
"Марсель радіє, що всі підуть, а він і далі ганятиме в трусах, їстиме і житиме своє життя без зобов'язань", - констатувала Інна, виклавши кадр, на якому присутній і наймолодший член сім'ї.
Нагадаємо, 8-річна Ангеліна та 6-річна Мія цьогоріч стали першокласницями, але старша сестра вчитиметься в "Б", а молодша - в "А". Чому так, Інна докладно пояснювала.
Як відомо, Маркові 4 з половиною роки, а Марсу - 3. Нещодавно хлоп'я перенесло чергову операцію.
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