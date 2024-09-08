"Трохи божевільні": Мірошниченко замилувала щирим сімейним відео

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна показала щемливе родинне відео та розповіла, що вже друге літо їхня родина живе за одним сценарієм.

Роликом вона поділилася у своєму Instagram.

"Друге літо поспіль ми проживаємо за одним сценарієм. Червень - бюрократичні перегони і боротьба за дитину. Липень-серпень - адаптація", - написала Інна.

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Вона додала, що відчуття щастя приходить у вересні.

"І у вересні нарешті приходить те саме відчуття - ми щасливі, ми на своєму шляху!" - додала Мірошниченко.

Дружина шоумена зазначила, що на відео їх зафільмували такими, як вони є.

"Трохи божевільні, дуже гучні, в міру емоційні, але сповнені любові і радості. Життя. Тут і зараз", - зазначила вона.

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Інна відверто розповідає про складнощі, з якими вони зіштовхнулися після всиновлення дітей



Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка й прийомних - 8-річну Ангеліну та 3-річного Марселя.

Як відомо, Інна відверто розповідає про своє життя у ролі багатодітної мами.