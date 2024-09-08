"Трохи божевільні": Мірошниченко замилувала щирим сімейним відео
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна показала щемливе родинне відео та розповіла, що вже друге літо їхня родина живе за одним сценарієм.
Роликом вона поділилася у своєму Instagram.
"Друге літо поспіль ми проживаємо за одним сценарієм. Червень - бюрократичні перегони і боротьба за дитину. Липень-серпень - адаптація", - написала Інна.
Вона додала, що відчуття щастя приходить у вересні.
"І у вересні нарешті приходить те саме відчуття - ми щасливі, ми на своєму шляху!" - додала Мірошниченко.
Дружина шоумена зазначила, що на відео їх зафільмували такими, як вони є.
"Трохи божевільні, дуже гучні, в міру емоційні, але сповнені любові і радості. Життя. Тут і зараз", - зазначила вона.
Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка й прийомних - 8-річну Ангеліну та 3-річного Марселя.
Як відомо, Інна відверто розповідає про своє життя у ролі багатодітної мами.
"Ви ж точно мене любите?": Мірошниченко розказав, як адаптується в сім'ї прийомна донька та чи зве їх із дружиною татом і мамою
"Я у себе одненька": Мірошниченко у купальнику показала, як відпочиває без дітей. Фото
"+1 здійснена мрія": Мірошниченко вразила кардинальною зміною образу прийомної доньки. Фото