"Мій чоловік може не боятися скандалу": Інна Мірошниченко зізналася, що вона і Тімур забули про річницю шлюбу

Марія Ткаченко 21 січня, 17:00
Тімур Мірошниченко і його дружина
Фото з Instagram Мірошниченко

21-го січня телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, юристка і блогерка Інна святкують сьому річницю свого шлюбу. Але і він, і вона про своє мідне весілля забули.

Так відбувається вже не вперше, зізналася Інна у Insta-сторіс.

Інна Мірошниченко і Тімур Мірошниченко

Тімур із Інною одружилися 7 років тому


"Традиційно з року в рік ми забуваємо, що цього дня в 2018 уклали шлюб. Минулого року згадали о 22:30, бо друг прислав привітання. Сьогодні свекруха привітала зранку, але ми вже були кожен у своїх справах", - пояснила вона.

Тож замість подарунка, анонсувала Мірошниченко, будуть подушки, які вона купила у перервах між інтерв'ю на радіо.

"Мій чоловік може не боятися скандалу через забуту дату річниці. Бо я так само не пам'ятатиму", - констатувала Тімурова дружина.

Instagram Інни Мірошниченко

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Донька Тімура Мірошниченка

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Як відомо, Тімур Мірошниченко та майбутня мама його чотирьох дітей Інна Рудик познайомилися на корпоративі, який вів зірка. Як далі розвивалася ця історія, нещодавно згадував ТаблоID.

Нагадаємо, в день весілля на Інні була дуже незвична декольтована сукня.

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