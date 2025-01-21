"Мій чоловік може не боятися скандалу": Інна Мірошниченко зізналася, що вона і Тімур забули про річницю шлюбу
21-го січня телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, юристка і блогерка Інна святкують сьому річницю свого шлюбу. Але і він, і вона про своє мідне весілля забули.
Так відбувається вже не вперше, зізналася Інна у Insta-сторіс.
"Традиційно з року в рік ми забуваємо, що цього дня в 2018 уклали шлюб. Минулого року згадали о 22:30, бо друг прислав привітання. Сьогодні свекруха привітала зранку, але ми вже були кожен у своїх справах", - пояснила вона.
Тож замість подарунка, анонсувала Мірошниченко, будуть подушки, які вона купила у перервах між інтерв'ю на радіо.
"Мій чоловік може не боятися скандалу через забуту дату річниці. Бо я так само не пам'ятатиму", - констатувала Тімурова дружина.
Як відомо, Тімур Мірошниченко та майбутня мама його чотирьох дітей Інна Рудик познайомилися на корпоративі, який вів зірка. Як далі розвивалася ця історія, нещодавно згадував ТаблоID.
Нагадаємо, в день весілля на Інні була дуже незвична декольтована сукня.
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