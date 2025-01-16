"Це окей, що діти кричать": Мірошниченко на прикладі сімейного походу в кіно пояснила, чому дорослим українцям варто стати терпимішими

Зіркова родина Мірошниченків - Тімур, Інна і їхні четверо нащадків: Ангеліна, Мія, Марко і Марсель - уперше сходили в кіно повним складом.

Побачити сам фільм "Пригоди Паддінгтона 3" багатодітній мамі як слід не вдалося, бо вона весь час пильнувала непосидючого наймолодших хлопчика. Але ця пригода надихнула Інну на допис-роздум про те, наскільки важливо, щоби дорослі вчилися толерувати "погану" поведінку дітей у громадських місцях.

"Наш перший похід у кіно повним складом. Фільм, який я дивилась всіма частинами тіла, але не очима, бо очі дивилися за Марселем. Знаю, що багатьох зачепило питання, чи ок це, що Марсель вештається по залу і всім заважає", - почала Мірошниченко свій пост у Instagram.

Мірошниченки вшістьох вибралися побачити нове кіно про Паддінгтона. Здавалося б, що може піти не так... Фото Максим Лісовой

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"Я живу в соціумі, тому звісно робила все, що в моїх силах, аби Марсель не був гучним і не займав інших. Без тиску на дитину. Але він дійсно міг комусь заважати просто тим, що ходив навколо", - зазначила вона.

"Та коли вам заважає чиясь дитина, запитайте себе, а чи точно ця дитина прийшла в дорослий простір? Або ж ви завітали в дитячий і очікуєте дорослу поведінку? Не думаю, що інші діти взагалі звертали увагу на Марселя. Крім випадків, коли доєднувалися до нього. А це точно не про заважати", - підкреслила Інна.

Просто в Марселя були свої плани

Жінка переконана: дітям потрібно дозволяти просто бути дітьми.

"Діти різні. Є спокійні, а є непосидючі. Є комунікабельні, а є інтроверти. Є гучні, а є тихі. Але все це діти. І кожна дитина має право бути собою в дитячому просторі", - написала вона.

"За цей фільм Марсель навчився робити стійку на рукх, а з неї виходити в місток. Класний фільм, раджу!", - повідомила Інна

Також Інні хотілося би, щоби люди в Україні були більш терпимими до дітей і в дорослих просторах.

"Це б допомогло багатьом мамам не ховатися в декреті. Не боятися народжувати. Допомогло б дітям простіше інтегруватися у світ дорослих. Допомогло б дітям рости впевненими, а не заляканими", - пояснила вона.

"Це окей, що діти кричать. Окей, що плачуть в літаку. Окей, що наступають вам на ноги в автобусі. Окей, що кидаються їжею за столом поруч з вами. Це дитина, яка живе свої найкращі роки! Роки, коли вона не знає, який вимогливий цей світ до дорослого. Дайте їй насолодитися", - закликала Мірошниченко.

У родині Мірошниченків дітям дозволяється просто бути дітьми

Дружина телеведучого не стала приховувати, коли колись теж була з тих людей, кого бісять чужі діти у літаку.

"Знаєте, чому? Бо мені мама в дитинстві не дозволяла кричати і заважати іншим. І маленька Інна в середині мене не могла не заздрити, що комусь можна, а їй ні. А зараз не бісять. Бо я бачила дітей, які мовчать. В дитячих будинках", - підсумувала вона.

Нагадаємо, як розказував Тімур, Марсель, якого вони з Інною забрали з дитбудинку в майже 2 роки, був настільки емоційно скутою дитиною, що навіть коли падав і вдарявся, то не видавав жодного звуку.

Як відомо, Ангеліна до родини потрапила у 8 років. Її біологічні батьки самі виросли в дитбудинках, і ця система, вважає Інна, їх "зруйнувала", не давши шансу інтегруватися в суспільство.