"+1 здійснена мрія": Мірошниченко вразила кардинальною зміною образу прийомної доньки. Фото
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна показала кардинальну зміну іміджу своєї прийомної 8-річної донечки Ангеліни.
Вражаючими фото вона поділилася у своєму Instagram.
Інна пофарбувала світле волосся доньки у яскраво-рожевий колір.
"+1 здійснена мрія. Коли Ангеліна дізналась, що цей тінт змивається, то вирішила ніколи більше не мити голову", - написала Інна.
Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки виховують ще трьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка, та прийомного 3-річного Марселя.
Як відомо, Інна відверто розповідає підписникам з якими труднощами вона стикається в ролі багатодітної мами.
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