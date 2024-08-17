"+1 здійснена мрія": Мірошниченко вразила кардинальною зміною образу прийомної доньки. Фото

Юлія Леськова 17 серпня, 09:44
Інна Мірошниченко позує для фото
Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна показала кардинальну зміну іміджу своєї прийомної 8-річної донечки Ангеліни.

Вражаючими фото вона поділилася у своєму Instagram.

Інна пофарбувала світле волосся доньки у яскраво-рожевий колір.


"+1 здійснена мрія. Коли Ангеліна дізналась, що цей тінт змивається, то вирішила ніколи більше не мити голову", - написала Інна.

Прийомна донька Мірошниченків
Дівчинка певно дуже щаслива, що їй дозволили пофарбувати волосся
Прийомна донька Інни Мірошниченко з пофарбованим волоссям
Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко
Ангеліна з новим кольором волосся

Під час перевтілення дівчинки пофарбувалося чимало речей вдома

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки виховують ще трьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка, та прийомного 3-річного Марселя.

Як відомо, Інна відверто розповідає підписникам з якими труднощами вона стикається в ролі багатодітної мами.

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