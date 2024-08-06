"Ви ж точно мене любите?": Мірошниченко розказав, як адаптується в сім'ї прийомна донька та чи зве їх із дружиною татом і мамою

38-річний Тімур та його 36-річна дружина Інна виховують чотирьох дітей Фото з Instagram Мірошниченка

Прийомна донька зіркового подружжя Мірошниченків, 8-річна Ангеліна вже декілька тижнів перебуває у сім'ї, але адаптація дівчинки "ще навіть не на піку".

Про це багатодітний татко Тімур розказав "Новому каналу".

Як підкреслив телеведучий, всиновлення Ангеліни та Марселя не можна порівнювати, мовляв, діти різного віку мають "різний багаж за спиною".

Реклама:

"Якщо сину ще навіть двох років не було, коли ми його забрали, то доньці зараз вісім. І всі ці вісім років вона жила в маленькому просторі, оточена одними й тими ж стінами, одними й тими ж обличчями, кожен день проводила за однаковим графіком. Не можу сказати, що з нею складніше. Це просто зовсім по-іншому", - поділився Мірошниченко.

Марселя Мірошниченки забрали з житомирського дитячого будинку. Інна якось показувала фото, яким вони вперше побачили хлопчика на сайті Мінсоцполітики

"Головною проблемою Марселя були закриті емоції. Він навіть коли падав, не видавав жодного звуку. З часом, коли син почав розкриватися, протягом двох місяців ми спостерігали суцільну істерику. Її неможливо було зупинити жодним чином. Наша діяльність полягала лише в тому, щоб просто бути поруч і робити все можливе, щоб він собі не нашкодив", - пригадав Тімур.

На щастя, тепер це все вже позаду.

"Врешті Марсель все це викричав та виплакав, і зараз все гаразд. Він абсолютно нормальна активна дитина. Наша мала шкода, яка робить усі притаманні дітям речі", - зазначив телеведучий, котрий якось докладно розказував про свої "пригоди" з молодшим сином.

"В Ангеліни "тарганів" теж дуже багато. І теж є вибух емоцій. Але він відбувається тому, що для неї все практично вперше. Вперше з нами в магазин, в кафе, вперше з’їла кавун чи піцу, вперше заснула в чиїхось обіймах… І це у вісім років! Я думаю, що процес адаптації ще навіть не на піку. Подивимося, що буде далі. Та все одно, якщо порівняти перший день Ангеліни з нами і зараз, це вже небо і земля", - запевнив чоловік.

За Ангеліною Тімур та Інна їздили аж до Польщі. Перше знайомство батьків і доньки відбулося через ZOOM

Мірошниченко розказав, як називає їх із дружиною прийомна донька.

"Мене вона називає через раз – то тато, то Тімур. Інна поки що здебільшого Інна. Ангеліна розуміє, хто ми та що ми. Але практично щодня уточнює: "Ви ж точно мене любите? Я точно ваша донечка, а ви мої мама і тато?"", - розповів телеведучий.

Нагадаємо, Інна нещодавно переповіла свою зворушливу розмову з Ангеліною про її мрію.

Як відомо, крім народжених серцем дітей, Ангеліни та Марселя в Мірошниченків є ще двоє біологічних: 6-річна Мія та 4-річний Марко.