"Марсель тримає нас у тонусі": Мірошниченко яскраво описала один свій день багатодітної мами

Марсель - зірка родини Мірошниченків Скріни і фото з Instagram Мірошниченко

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко вирішила розповісти, як минув її майже звичайний день у роли мами чотирьох дітей. Як підкреслила дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, її мета - не пожалітися, а нагадати собі, що вона - молодець.

"Зараз я розкажу на прикладі одного дня, як Марсель тримає нас у тонусі", - пообіцяла Інна.

"Тім на зйомках щодня з 7 ранку і до 12 ночі. Іде, ми ще спимо, приходить, ми вже спимо. Марсель вранці встав о 7:30, зняв підгуз і заліз в УСІ ліжка. Звісно, в кожному лишив свій слід... Бо ранок", - прозоро натякнула жінка.

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Марсель влаштував мамі бадьорий раночок

Прокинувшись о 8:00, Інна мала півтори години до приходу няні, за які мала встигнути приготувати всім сніданок, прибрати після дітей, розвантажити і завантажити посудомийку, покупати Марселя та зібрати "2/4", тобто Мію і Марка, до дитсадочка.

"9:30 - прийшла няня. Я везу двох в садок. Повертаюсь, міняю всі 5 (!!!) комплектів постілі. На других поверхах ліжка це ще те завдання...", - зізналася Мірошниченко.

Поки Ангеліна та Марсель гуляли з нянею, багатодітна мама пропилососила, розвантажила і знову завантажила прання, посортувала і винесла сміття.

Готуючи сніданок, Інна зробила відеоселфі з доньками і синами

"12:00 - їду в садок за Марко, везу до стоматолога. Потім вертаю назад. Беру Ангеліну, везу на метро до нейропсихолога. Повертаю назад на вечерю (яку, на щастя, готую не я). Їду в садок за Марко і Мією", - продовжила розповідь Інна.

"18:30 - повертаюсь, відпускаю няню. Дивлюся, аби не прибили одне одного за машинку. Потім додому. Всіх помити, погодувати, всіх вкласти, прибрати, помити підлогу. Паралельно з цим треба: знайти клініку, де можна провести апаратне лікування очей Ангеліні. Замовити продукти, вітаміни/БАДи. Можливо, навіть самій поїсти", - резюмувала вона.

Як відомо, схожа ранкова пригода з 3-річним Марселем була і в Тімура: малий тоді дещо порозмазував по всій квартирі.

6-річна Мія - тепер молодша донька Тімура та Інни, відколи у їхній сім'ї з'явилася 8-річна Ангеліна

Нагадаємо, днями Мірошниченки розповіли, як їхні батьки поставилися до їхнього рішення всиновити спочатку одну, а потім другу дитину.







