"Марсель тримає нас у тонусі": Мірошниченко яскраво описала один свій день багатодітної мами
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко вирішила розповісти, як минув її майже звичайний день у роли мами чотирьох дітей. Як підкреслила дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, її мета - не пожалітися, а нагадати собі, що вона - молодець.
"Зараз я розкажу на прикладі одного дня, як Марсель тримає нас у тонусі", - пообіцяла Інна.
"Тім на зйомках щодня з 7 ранку і до 12 ночі. Іде, ми ще спимо, приходить, ми вже спимо. Марсель вранці встав о 7:30, зняв підгуз і заліз в УСІ ліжка. Звісно, в кожному лишив свій слід... Бо ранок", - прозоро натякнула жінка.
Прокинувшись о 8:00, Інна мала півтори години до приходу няні, за які мала встигнути приготувати всім сніданок, прибрати після дітей, розвантажити і завантажити посудомийку, покупати Марселя та зібрати "2/4", тобто Мію і Марка, до дитсадочка.
"9:30 - прийшла няня. Я везу двох в садок. Повертаюсь, міняю всі 5 (!!!) комплектів постілі. На других поверхах ліжка це ще те завдання...", - зізналася Мірошниченко.
Поки Ангеліна та Марсель гуляли з нянею, багатодітна мама пропилососила, розвантажила і знову завантажила прання, посортувала і винесла сміття.
"12:00 - їду в садок за Марко, везу до стоматолога. Потім вертаю назад. Беру Ангеліну, везу на метро до нейропсихолога. Повертаю назад на вечерю (яку, на щастя, готую не я). Їду в садок за Марко і Мією", - продовжила розповідь Інна.
"18:30 - повертаюсь, відпускаю няню. Дивлюся, аби не прибили одне одного за машинку. Потім додому. Всіх помити, погодувати, всіх вкласти, прибрати, помити підлогу. Паралельно з цим треба: знайти клініку, де можна провести апаратне лікування очей Ангеліні. Замовити продукти, вітаміни/БАДи. Можливо, навіть самій поїсти", - резюмувала вона.
Як відомо, схожа ранкова пригода з 3-річним Марселем була і в Тімура: малий тоді дещо порозмазував по всій квартирі.
Нагадаємо, днями Мірошниченки розповіли, як їхні батьки поставилися до їхнього рішення всиновити спочатку одну, а потім другу дитину.
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