"Бачить лише 20%": Мірошниченко про проблеми зі здоров'ям прийомної доньки та згаяний час, поки дитина не мала сім'ї

Інна і Тімур виховують чотирьох дітей: Ангеліну, Мію, Марка та Марселя Фото з Instagram Мірошниченко

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна поділилася невтішними результатами офтальмологічного обстеження, яке пройшла їхня прийомна донька Ангеліна.

Інна переконана: проблеми з зором та інші негаразди зі здоров'ям, які має дівчинка, не стали би такими серйозними, якби перші 8 років свого життя вона провела у турботливій родині, а не в сиротинці, і отримувала би належну медичну допомогу.

Ангеліна, яка приєдналася до сім'ї Мірошниченків у червні, під час процесу офіційного всиновлення проходить ретельне медичне обстеження

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"Ангеліна дійсно бачить лише 20%. А в окулярах зможе бачити до 50%... Інші 50% зору втрачено за ці 8 років, які вона мала ходити в окулярах", - пояснила Мірошниченко.

Тепер, крім носіння окулярів, на Ангеліну чекає постійне апаратне лікування.

"Чи сильно це засмутило? Ні. Бо насправді це не така велика проблема в порівнянні з іншими, які ми маємо і які є наслідком проживання дитини не в сім'ї. Є хвороби, які не здаються критичними. Які є у багатьох дорослих. Але якщо такі є у дитини з народження, і її не обстежили належним чином чи не лікували щоденно як слід, то такі хвороби спричиняють невідворотні жахливі наслідки", - зазначила багатодітна мама.

"Звісно, про стан здоров'я нас попередили. Ми знали, на що ідемо. Тому не маємо морального права жалітися. Але... якщо б Ангеліна з народження потрапила під опіку, а не в дитбудинок... якщо б її здоров'ям повноцінно займалися, вона мала б всі шанси на повноцінне життя. Шанси, яких зараз не має", - підкреслила Інна.

Як додала Мірошниченко, вони вірять у дива і не переставатимуть шукати можливості та варіанти.

Інна наголосила: інтернати та дитячі будинки - не місце для дітей.

Як відомо, прийомний син Мірошниченків, Марсель, народився без брюшної стінки, його внутрішні органи були назовні. За свої три роки хлоп'я перенесло вже декілька операцій, і попереду будуть ще.

Нагадаємо, Інна і Тімур неодноразово ділилися фото та відео, на яких помітно, які приголомшливі зміни відбулися з Марселем, відколи він потрапив у люблячу родину. А нещодавно малюк вимовив своє перше слово.







