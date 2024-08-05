"Бачить лише 20%": Мірошниченко про проблеми зі здоров'ям прийомної доньки та згаяний час, поки дитина не мала сім'ї
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна поділилася невтішними результатами офтальмологічного обстеження, яке пройшла їхня прийомна донька Ангеліна.
Інна переконана: проблеми з зором та інші негаразди зі здоров'ям, які має дівчинка, не стали би такими серйозними, якби перші 8 років свого життя вона провела у турботливій родині, а не в сиротинці, і отримувала би належну медичну допомогу.
"Ангеліна дійсно бачить лише 20%. А в окулярах зможе бачити до 50%... Інші 50% зору втрачено за ці 8 років, які вона мала ходити в окулярах", - пояснила Мірошниченко.
Тепер, крім носіння окулярів, на Ангеліну чекає постійне апаратне лікування.
"Чи сильно це засмутило? Ні. Бо насправді це не така велика проблема в порівнянні з іншими, які ми маємо і які є наслідком проживання дитини не в сім'ї. Є хвороби, які не здаються критичними. Які є у багатьох дорослих. Але якщо такі є у дитини з народження, і її не обстежили належним чином чи не лікували щоденно як слід, то такі хвороби спричиняють невідворотні жахливі наслідки", - зазначила багатодітна мама.
"Звісно, про стан здоров'я нас попередили. Ми знали, на що ідемо. Тому не маємо морального права жалітися. Але... якщо б Ангеліна з народження потрапила під опіку, а не в дитбудинок... якщо б її здоров'ям повноцінно займалися, вона мала б всі шанси на повноцінне життя. Шанси, яких зараз не має", - підкреслила Інна.
Як додала Мірошниченко, вони вірять у дива і не переставатимуть шукати можливості та варіанти.
Інна наголосила: інтернати та дитячі будинки - не місце для дітей.
Як відомо, прийомний син Мірошниченків, Марсель, народився без брюшної стінки, його внутрішні органи були назовні. За свої три роки хлоп'я перенесло вже декілька операцій, і попереду будуть ще.
Нагадаємо, Інна і Тімур неодноразово ділилися фото та відео, на яких помітно, які приголомшливі зміни відбулися з Марселем, відколи він потрапив у люблячу родину. А нещодавно малюк вимовив своє перше слово.
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