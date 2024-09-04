"Психологічні моменти і ризики": Мірошниченко пояснила, чому її рідна і прийомна доньки-першокласниці навчатимуться порізно

Адвокатка і блогерка Інна Мірошниченко, яка виховує двох доньок-першокласниць, розказала про їхню освіту.

У своєму Instagram Інна пояснила, чому вирішила віддати рідну 6-річну Мію та прийомну 8-річну Ангеліну у різні класи.

"Чому в різні класи? Причин багато, і не всі з них просто пояснити. Почнемо з того, що клас Мії було сформовано ще в лютому, переважно з дітей, які відвідували прескул. Тобто ще до відкриття вступної кампанії. За школу для Ангеліни ми домовлялися і бронювали місце в червні, одразу після знайомства, коли дитина ще не була з нами. Тоді йшов набір в перший вже "Б" клас", - розказала мама.

На фото Інна з доньками Ангеліною і Мією фото з instagram

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За словами Мірошниченко, найважливішим для неї стало бажання мʼякої психологічної адаптації Ангеліни до школи. Як пояснила Інна, її прийомній доньці, на жаль, довелося 8 років рости серед травмованих дітей і не знати іншої норми.

"В класі Мії 15 дітей, у Ангеліни 7. Більше індивідуальної уваги і допомоги як вчителя, так і ментора", - додала вона.

"Ну і є ряд психологічних моментів і ризиків, повʼязаних з тим, щоб дівчата вчилися разом. Вони не були все життя разом. Їхні стосунки теж тільки будуються. І мені важливо, аби вони любили одна одну. Бути в одній школі, але не "за однією партою" - це мінімізувати ці ризики. І так, Ангеліні майже 9. Вона іде в перший клас. Що є для нас і авантюрою, і викликом, і перемогою і проявом віри одночасно. Більше про причини цього ми говорити не готові. Просто відпустіть це питання", - пояснила Інна.

Інна та Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка й прийомних - 8-річну Ангеліну та 3-річного Марселя скрін з instagram

Нагадаємо, раніше Мірошниченки розповідали, як їхні батьки поставилися до їхнього рішення всиновити спочатку одну, а потім другу дитину. А нещодавно Інна розписувала, з чого погодинно складається день багатодітної мами.