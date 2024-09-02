"Самі в шоці": Мірошниченки відвели доньок у перший клас. Відео

Марія Мельник 2 вересня, 14:10
Тімур Мірошниченко та його дружина, адвокатка і блогерка Інна

Шоумен Тімур Мірошниченко та його дружина, адвокатка і блогерка Інна показали перший навчальний день 8-річної прийомної доньки Ангеліни та 6-річної Мії.

В Instagram подружжя закарбувало посвяту дівчат у першокласниці.

"Ми батьки першокласниць! Самі в шоці!", - залишило допис подружжя.


прийомна донька Мірошниченків

Відтепер Ангеліна гордо носитиме статус школярки

Ангеліна - донька Мірошниченко - першокласниця

Дівчинка була в самому центрі уваги

І, схоже, Ангеліні це сподобалося

І, схоже, Ангеліні це сподобалося

Мія також стала першокласницею

Мія також стала першокласницею

Як відомо, Інна та Тімур Мірошниченки мають чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка і прийомного 3-річного Марселя та Ангеліну. Інна виховує своїх дітей у ліберальних традиціях і дозволяє експерименти із зовнішністю. Раніше вона, наприклад, показувала Ангеліну з рожевим волоссям.

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