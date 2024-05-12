"Зняла життя": Мірошниченко показала свої сльози та обійми з дітьми у щирому відео про материнство

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна поділилася щемливим відео з синами до Дня матері.

Кадри вона показала у своєму Instagram.

На відео Інна сидить у ліжку разом зі своїми синами: 4-річним Марком та 2,5-річним Марселем. Вона обіймає їх і плаче.

"Вчора я підготувала пост про те, що таке бути мамою. Натхненний і світлий. Поставила вранці штатив. І зняла життя. Не заплановано. Так сталося. Справжнє материнство. Зі сльозами, зривами, відчаєм, з "мамо, вибач", з обіймами і тишею", - написала Інна.

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"Я мати, я втомилася"

"Я вдячна за те, що вони мої"

Вона додала, що добре знає, як за усміхненими фото дітей ховається шалена самовіддача, недоспані ночі, тисячі "чому так?". Далі вона показала, який текст підготувала до Дня матері.

"Бути мамою природно і фантастично одночасно. Це підносить і збиває з ніг. Це дарує нескінченне джерело натхнення і мотивації й вимотує увесь твій ресурс. Якщо ти вже мама, то не уявляєш свого життя без дітей, як би часто не мріяла втекти на край світу", - додала Мірошниченко.

Також вона зазначила, що відчуття таке, ніби дістаєш своє серце та віддаєш його дитині. А у відповідь не чекаєш нічого.

"Я весь час вчуся"

"Я сильна, я захисник", - йдеться на фото

"Я їх навчаю", - написано на фото

"Ти можеш проспати будильник, тривогу, але ніколи не заплакане "мама?…". Ніхто насправді ніколи не зрозуміє, як тобі бути в статусі мами. Бо лише ти є мама своєї дитини. З днем матері, мамусі!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Тімур та Інна Мірошниченки всиновили Марселя минулого літа. Хлопчик має проблеми з фізичним здоров'ям та розвитком, але подружжя готове до труднощів.

Як відомо, пара також виховує доньку Мію. Вона найстарша серед дітей Мірошниченків - дівчинці 5 років.

Також Тімур та Інна планують всиновити ще одну дитину.