"Хроніки нашого укриття": Мірошниченко розчулила вчинком 3-річного Марселя під час обстрілу Києва
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко розчулила мережу вчинком молодшого сина, 3-річного Марселя під час нічної атаки РФ на столицю України.
"Марсель. Тримає мою руку і повторює "я тут". І коли вибухає, гладить Маркусю з такими ж словами. Хроніки нашого укриття", - написала Інна.
Нагадаємо, у Інни та Тімура Мірошниченків є ще троє дітей: рідні - 6-річна Мія та 5-річний Марко, а також прийомна 9-річна донечка Ангеліна.
Нещодавно Мірошниченки відзначала річницю появи Ангеліни у їхній родині. З нагоди такої події Інна поділилася з підписниками щемкими кадрами з донею.
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