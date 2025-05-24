"Хроніки нашого укриття": Мірошниченко розчулила вчинком 3-річного Марселя під час обстрілу Києва

Юлія Леськова - 24 травня, 11:40
Інна Мірошниченко зі своїми синами
Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко розчулила мережу вчинком молодшого сина, 3-річного Марселя під час нічної атаки РФ на столицю України. 

"Марсель. Тримає мою руку і повторює "я тут". І коли вибухає, гладить Маркусю з такими ж словами. Хроніки нашого укриття", - написала Інна. 

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Нагадаємо, у Інни та Тімура Мірошниченків є ще троє дітей: рідні - 6-річна Мія та 5-річний Марко, а також прийомна 9-річна донечка Ангеліна.

Нещодавно Мірошниченки відзначала річницю появи Ангеліни у їхній родині. З нагоди такої події Інна поділилася з підписниками щемкими кадрами з донею. 

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