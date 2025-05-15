"Знала, що це буде моя донечка": Інна Мірошниченко в річницю появи в її житті Ангеліни поділилася щемкими фото і відео

Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей Фото з Instagram Мірошниченка

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко пригадала 15-те травня 2024-го року: день, який назавжди змінив життя їхньої з чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком сім'ї та дівчинки Ангеліни, яка перші 8 років свого життя провела у державних закладах.

37-річна Інна написала про це пост у Instagram, поділившись відео та фото, зокрема тими найнайпершими, на яких вона побачила свою майбутню доньку.

"Рік тому, 15 травня я стояла під кабінетом обласної служби у справах дітей та сім’ї. Чекала 10:00, призначений мені час. Дуже хвилювалася, бо розуміла, що коли я зроблю крок всередину, дороги назад вже не буде. Це був Міжнародний день сім’ї. І я знала, що що б я там у справі не побачила чи не почула, одна дитина сьогодні розпочне свій шлях до сім'ї", - поділилася блогерка.

У червні виповниться рік, відколи в Ангеліни з'явилися мама, тато, сестра і брати

"Я дивлюся на ці фото в каруселі, і згадую всі емоції. Як було страшно, як пітніли долоні, а деякі слова стояли дзвоном у вухах. Скільки було рішучості і вагань одночасно. Як не спала і не жила кілька днів потому, бо тонула в думках. Скільки потім було викликів. І скільки разів сама собі казала "от пройде рік, і все налагодиться! От побачиш". Ніби витягала сама себе за волосся з трясини", - пригадала вона.

Як зазначила Мірошниченко, впродовж цього року блог здебільшого оповідав про хороше і про те, яке щастя отримала вся її родина разом із Ангеліною. Водночас усі виклики проживалися "глибоко і тихо".

"Але цей день назавжди в моїй особистій історії.День, коли я дозволила собі пірнути в невідомість, а у відповідь отримала фантастичне розширення. День, коли я просто зробила той крок, хай би як важко там не було, з впевненістю, що я впораюсь. МИ впораємося…", - написала Інна.

Дівчинка на цьому фото ще не здогадується, що її майбутня мама вже знайшла її

Зі слів жінки, книга, яку вона написала, "Ми знайдемо свого Марселя", стала сповіддю про те які насправді виклики приніс їй той виток життя, розпочатий 15-го травня.

"І зараз я точно знаю, що за всі наші зусилля, сміливість, наполегливість і відданість всесвіт віддячує. Я більше не тону в страху. Я тону в любові, вдячності, натхненні, в розумінні, що ми все зробили правильно! Немає більшого щастя в житті, ніж любляча родина поруч", - запевнила Мірошниченко.

"Фото 1. Ангеліна в цю мить. Фото 2. Ангеліна 10 хвилин тому. Фото 3. Просто кабінет, бо знала, що це не просто кабінет. Фото 3-4. Тихенько, поки ніхто не бачить, зробила фото з фото. Це не дозволено робити. Але ж я знала, що це буде моя донечка. Відео 5-7. Наша перша зустріч, 25 травня", - пояснила вона.

Також Інна поділилася традиційними сімейними фото і відео в День вишиванки.

"З твоїм днем тебе, вишиванко!", - вітає родина Мірошниченків

"Пам'ятайте, що вишиванка - це оберіг. І береже вона не тіло. Душу.Бережіть свою душу! В ній є місце для любові, прийняття і підтримки", - поділилася вона.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розповідала, як Ангеліна опинилася в сиротинці і де зараз її батьки. Як відомо, в зірковій родині виховується четверо дітей - є ще Мія, Марко і Марсель, так само, як і Ангеліна, народжений серцем. Тімур торік говорив, чи планують вони з коханою заводити ще нащадків.