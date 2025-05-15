"Знала, що це буде моя донечка": Інна Мірошниченко в річницю появи в її житті Ангеліни поділилася щемкими фото і відео
Юристка та блогерка Інна Мірошниченко пригадала 15-те травня 2024-го року: день, який назавжди змінив життя їхньої з чоловіком, телеведучим Тімуром Мірошниченком сім'ї та дівчинки Ангеліни, яка перші 8 років свого життя провела у державних закладах.
37-річна Інна написала про це пост у Instagram, поділившись відео та фото, зокрема тими найнайпершими, на яких вона побачила свою майбутню доньку.
"Рік тому, 15 травня я стояла під кабінетом обласної служби у справах дітей та сім’ї. Чекала 10:00, призначений мені час. Дуже хвилювалася, бо розуміла, що коли я зроблю крок всередину, дороги назад вже не буде. Це був Міжнародний день сім’ї. І я знала, що що б я там у справі не побачила чи не почула, одна дитина сьогодні розпочне свій шлях до сім'ї", - поділилася блогерка.
"Я дивлюся на ці фото в каруселі, і згадую всі емоції. Як було страшно, як пітніли долоні, а деякі слова стояли дзвоном у вухах. Скільки було рішучості і вагань одночасно. Як не спала і не жила кілька днів потому, бо тонула в думках. Скільки потім було викликів. І скільки разів сама собі казала "от пройде рік, і все налагодиться! От побачиш". Ніби витягала сама себе за волосся з трясини", - пригадала вона.
Як зазначила Мірошниченко, впродовж цього року блог здебільшого оповідав про хороше і про те, яке щастя отримала вся її родина разом із Ангеліною. Водночас усі виклики проживалися "глибоко і тихо".
"Але цей день назавжди в моїй особистій історії.День, коли я дозволила собі пірнути в невідомість, а у відповідь отримала фантастичне розширення. День, коли я просто зробила той крок, хай би як важко там не було, з впевненістю, що я впораюсь. МИ впораємося…", - написала Інна.
Зі слів жінки, книга, яку вона написала, "Ми знайдемо свого Марселя", стала сповіддю про те які насправді виклики приніс їй той виток життя, розпочатий 15-го травня.
"І зараз я точно знаю, що за всі наші зусилля, сміливість, наполегливість і відданість всесвіт віддячує. Я більше не тону в страху. Я тону в любові, вдячності, натхненні, в розумінні, що ми все зробили правильно! Немає більшого щастя в житті, ніж любляча родина поруч", - запевнила Мірошниченко.
"Фото 1. Ангеліна в цю мить. Фото 2. Ангеліна 10 хвилин тому. Фото 3. Просто кабінет, бо знала, що це не просто кабінет. Фото 3-4. Тихенько, поки ніхто не бачить, зробила фото з фото. Це не дозволено робити. Але ж я знала, що це буде моя донечка. Відео 5-7. Наша перша зустріч, 25 травня", - пояснила вона.
Також Інна поділилася традиційними сімейними фото і відео в День вишиванки.
"Пам'ятайте, що вишиванка - це оберіг. І береже вона не тіло. Душу.Бережіть свою душу! В ній є місце для любові, прийняття і підтримки", - поділилася вона.
Нагадаємо, Інна Мірошниченко розповідала, як Ангеліна опинилася в сиротинці і де зараз її батьки. Як відомо, в зірковій родині виховується четверо дітей - є ще Мія, Марко і Марсель, так само, як і Ангеліна, народжений серцем. Тімур торік говорив, чи планують вони з коханою заводити ще нащадків.
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