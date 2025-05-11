"Привітав": Мірошниченко у День матері насмішила ранковою витівкою 3-річного синочка

Юлія Леськова - 11 травня, 11:43
Інна Мірошниченко позує зі своїм молодшим сином
Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко розповіла підписникам, з якого курйозного випадку почався її ранок в День матері. 

Інна показала відео зі своїм 3-річним прийомним сином Марселем, на якому просить його повторити фразу "З днем матері, я тебе люблю". Окрім цього вона додала, що вранці була змушена міняти постіль через витівку сина. 

"Марсель привітав мене тим, що вимазав какашками нашу постіль і свою. Як вміє, так і каже про любов. Тож ранок почався зі зміни постелі. Святково", - написала Інна. 


Інна Мірошниченко розповіла про кумедну витівку сина

Ось такий святковий ранок і привітання був в Інни

Якось схожа історія була й у Марселя з Тімуром, коли вони залишилися вдвох за головних вдома. Тоді малюк зняв підгузок й зробив свої справи на ліжку. 

Нагадаємо, у Інни та Тімура Мірошниченків є ще троє дітей: 6-річна Мія, 5-річний Марко та 9-річна Ангеліна. 

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