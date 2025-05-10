"Для нас це квантовий стрибок": Мірошниченко похвалилася успіхами прийомної дочки у навчанні

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка Інна Мірошниченко похвалилася успіхами своєї 9-річної прийомної доньки Ангеліни, яка змогла самостійно придумати та розповісти казку.

"Ми тут у такому шоці! Ангеліна розповідає казку, яку на ходу видумує. Меше року тому від слова "уяви" вона впадала у транс. Фантазія не працювала, пам'ять теж. Узагальнити, про що ми щойно говорили, не виходило. Згадати, що було вчора? Та ви що. Кожен день - чистий лист. І не було гарантій, що це зміниться", - написала Інна.

Блогерка додала, що вони займалися з дівчинкою щовечора, аби натренувати її пам'ять і уяву.

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"Читали казки і придумували продовження. Здавалося, що Ангеліна просто присутня. Їй не було цікаво. В школі на щомісячних захистах проєктів теж, якщо не плакала, то просто відбувала. Але всі чекали, вірили і багато працювали", - додала вона.

Інна дуже пишається своєю 9-річною донькою

Мірошниченко пояснила, що дівчинці вдалося розповісти казку з героями та сюжетом.

"І от просто "давайте я розкажу казку"! З сюжетом, героями, драматургією. Навіть змогла адаптуватися під зміну обставин у вигляді Марселя. Це така титанічна робота і шикарний показник", - похвалилася Інна.

Вона також додала, що більшість мам не зрозуміють її радощів.

"Більшість мам не відчує моєї радості, бо дитина щось там собі видумує. Теж мені подія. Але для нас це квантовий стрибок! Це шалений прогрес! І знак, що всі 100500 спеціалістів, з якими ми працюємо 24/7 не дарма! А їм теж буває не легко. Що все буде! Ми все надолужимо", - підсумувала Мірошниченко.

Здається, навчання дівчинки дає прогрес

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко зізнавалася, що їхня прийомна донька має труднощі з навчанням. Вона пояснила, що не прагне, аби Ангеліна була винятковою, але хоче бути впевнена, що раптом що, то дочка зможе вижити.

Також Мірошниченко якось розповідала, що дівчинка ніколи не згадує про своє життя у дитбудинку.