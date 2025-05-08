Як діти (і Тімур) Інні Мірошниченко йогою займатися заважали. Кумедне відео

Тімур та Інна Мірошниченки виховують разом чотирьох дітей: Ангеліну, Мію, Марко і Марселя

Одна з постійних "рубрик" у Insta-сторіс юристки та блогерки Інни Мірошниченко - це її заняття йогою, у яких їй складає компанію хтось із дітей. Найчастіше це молодший, майже 4-річний Марсель, який висить на мамі, сидить на мамі, пролазить під нею, наче під мостом тощо.

Але навіть чоловік, телеведучий Тімур Мірошниченко іноді не може просто пройти повз, давши коханій спокійно постояти в асані.

Інна зняла кумедне відео одного свого тренування.

"Тренер з йоги в залі: "Вам не заважає шум за дверима?" Я: "Шум?...", - підписала Мірошниченко відео, додавши, що тиша - це стан всередині людини.

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"Підпис - реальний вчорашній кейс. Тренерка хвилювалася, чи не завадить моїй шавасані життя за дверима. Пхахахаха", - зазначила вона.

Як відомо, Інна переконана, що суспільство має бути толерантнішим до дітей та їхньої "поганої" поведінки. Нагадаємо, жінка розповідала, як вона ставиться до того, що сини та доньки інколи б'ються між собою.



