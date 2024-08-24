"Хор Мірошниченків": Тімур та Інна з дітьми в День Незалежності зворушливо заспівали гімн України. Відео

Скріншот з Instagram Інни Мірошниченко

Родина шоумена Тімура Мірошниченка з нагоди Дня Незалежності у вишиванках заспівала гімн України.

Відео поділилася дружина Тімура, нотаріуска та блогерка Інна.

"Хор Мірошниченків вітає любу Україну з Днем Незалежності. Твоє майбутнє в надійних руках! Ми виховаємо достойних, вільних українців! Щоб тобі ніколи не було соромно за своїх дітей", - написала вона під відео.

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Вся родина привітала українців з Днем Незалежності

Підписники Інни у захваті від виконання гімну

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки виховують чотирьох дітей: рідних - 6-річну Мію та 4-річного Марка й прийомних - 8-річну Ангеліну та 3-річного Марселя.

Як відомо, нещодавно Інна розповіла, як їхні з Тімуром батьки відреагували на всиновлення двох дітей.