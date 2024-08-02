200 повітряних кульок, банан і обіймашки: як Мірошниченки свого молодшого сина з 3-річчям вітали. Відео
2-го серпня молодшому синові телеведучого Тімура Мірошниченка та його дружини, юристки і блогерки Інни виповнилося три рочки. Як велика родина вітала Марселя з його святом, батьки показали у Instagram.
На відео зняли процес підготовки сюрпризу для іменинника, те, як він задмухує свічку, вштрикнуту в банан, як тішиться подарунками, як його обіймають сестри і брат.
"Хлопчик, який вчить всіх вірити у ДИВА! Бо дивом є він сам! Нескінченне джерело енергії, любові, тепла і жаги до життя! Любимо тебе в тисячі разів більше, ніж ти тільки можеш уявити!", - зізналася Інна.
"Пам'ятай, що у тебе є ті, хто глибокої ночі буде дути 200 кульок, аби ти був щасливий на ранок! З Днем Народження, синок!", - написала вона.
Святкують Мірошниченки на Київському морі, куди виїхали відпочити на декілька днів.
Як відомо, Інна і Тімур всиновили Марселя, коли йому було майже 2 роки. Біологічні родичі хлопчика відмовилися від нього ще в пологовому і відтоді не цікавилися його долею.
Нагадаємо, в червні в сім'ї Мірошниченків з'явилася ще одна прийомна дитина - 8-річна Ангеліна.
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