Карпа похвалилася фігурою в бікіні після ласування лазаньєю на ніч
4 червня, 17:30
43-річна письменниця і співачка Ірена Карпа, яка живе і працює у Парижі, кілька днів вирішила побути італійкою.
Допомагають їй в цьому червоне вино і лазанья, яка, як показала сама Ірена, зовсім не впливає на її фігуру.
В Instagram письменниця зняла себе в повний зріст в купальнику.
"Буду купатися, бо на ніч лазанью жереш, а зранку такий: "Боже, лізе чи не лізе? Ще лізе"", - пофілософствувала перед дзеркалом Ірена.
Нагадаємо, раніше Карпа розказувала про сексуальні експерименти молодості, романи з відомими чоловіками та зізналася, чи планує дітей зі своїм благовірним-французом.
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