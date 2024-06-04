Карпа похвалилася фігурою в бікіні після ласування лазаньєю на ніч

43-річна письменниця і співачка Ірена Карпа, яка живе і працює у Парижі, кілька днів вирішила побути італійкою.

Допомагають їй в цьому червоне вино і лазанья, яка, як показала сама Ірена, зовсім не впливає на її фігуру.

В Instagram письменниця зняла себе в повний зріст в купальнику.

"Буду купатися, бо на ніч лазанью жереш, а зранку такий: "Боже, лізе чи не лізе? Ще лізе"", - пофілософствувала перед дзеркалом Ірена.

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Карпа в купальнику думає, чи відпрацьовувати лазанью, якою вона ласувала

Рішення прийнято в бік роботи над фігурою

Нагадаємо, раніше Карпа розказувала про сексуальні експерименти молодості, романи з відомими чоловіками та зізналася, чи планує дітей зі своїм благовірним-французом.