Ірена Карпа засвітила соски у підводній зйомці та розповіла, коли почала "безбожно бухати"

Письменниця та співачка Ірена Карпа здивувала підписників новою пікантною фотосесією та розповіла, в скільки років почала вживати алкоголь.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Ірена опублікувала фото, на яких вона голяка під водою, прикриваючись лише шматком напівпрозорої тканини.

"20 років після зйомки на обкладинку Playboy у мене є розкіш займатися справжнім мистецтвом, пов’язаним з тілесністю", - написала Карпа.

Також вона пригадала, що вперше поцілувалася в 11 років, а вже у 12 з подругами "безбожно бухала".

"У 12 я вже безбожно бухала з подружками кольорові хімічні лікери ківі-чері (помахайте мені, діти 90-тих), закусуючи цукерками метеорит. Святкували так релігійні свята, галичанські діти", - додала Карпа.

До речі, 8 грудня Ірена Карпа святкувала своє 43-річчя.

"Will you still need me, will you still feed me, when I’m sixty four? (Чи будеш ти мене потребувати, чи будеш ти мене годувати, коли мені виповниться 64?, - ред.)", - процитувала пісню "When I'm Sixty-Four" Карпа.

Фото Alina Ruda

Минулого року на свій день народження письменниця дала жінкам настанову: "не сціть, життя є. І після 30, і після 40".

Нагадаємо, Карпа одружена з французом Луї Требюше. Це її третій шлюб.

Як відомо, письменниця має двох дочок: Каю і Кору.