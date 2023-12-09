Ірена Карпа засвітила соски у підводній зйомці та розповіла, коли почала "безбожно бухати"
Письменниця та співачка Ірена Карпа здивувала підписників новою пікантною фотосесією та розповіла, в скільки років почала вживати алкоголь.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Ірена опублікувала фото, на яких вона голяка під водою, прикриваючись лише шматком напівпрозорої тканини.
"20 років після зйомки на обкладинку Playboy у мене є розкіш займатися справжнім мистецтвом, пов’язаним з тілесністю", - написала Карпа.
Також вона пригадала, що вперше поцілувалася в 11 років, а вже у 12 з подругами "безбожно бухала".
"У 12 я вже безбожно бухала з подружками кольорові хімічні лікери ківі-чері (помахайте мені, діти 90-тих), закусуючи цукерками метеорит. Святкували так релігійні свята, галичанські діти", - додала Карпа.
До речі, 8 грудня Ірена Карпа святкувала своє 43-річчя.
Минулого року на свій день народження письменниця дала жінкам настанову: "не сціть, життя є. І після 30, і після 40".
Нагадаємо, Карпа одружена з французом Луї Требюше. Це її третій шлюб.
Як відомо, письменниця має двох дочок: Каю і Кору.
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