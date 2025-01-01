"Нас нема": Білик представила українськомовну версію свого романтичного хіта. Аудіо

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Співачка Ірина Білик зробила новорічний подарунок своїм шанувальникам: її пісня 2008-го року "Нас нет" нарешті зазвучала українською мовою.

"Ця пісня для мене - історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. "Нас нема" - це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду", - поділилася виконавиця.

"Бажаю щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання - вона про зв’язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших #НасНема", - додала Білик.

СЛУХАЙТЕ ПІСНЮ:

"Нас нема" разом із так само українізованими синглами "Ми будем разом" та "Сніг" увійдуть до нового українськомовного альбому найкращих хітів Ірини Білик за всю її кар'єру, видавництвом якого займаються продюсер Юрій Нікітін та його лейбл mamamusic.

Нагадаємо, російський співак Філіп Кіркоров не стидається продовжувати виконувати російську версію пісні Білик, "Снег". Після того, як він подався з нею до "ДНР" розважати окупантів, Іра публічно адресувала своєму колишньому другові пронизливий вірш.

До речі, у відеокліпі "Нас нет" із Білик свого часу знявся хореограф Дмитро Дікусар, який зараз боронить Україну на фронті.