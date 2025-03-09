Білик виступила на вечірці дружини Усика з нагоди свята жінок. Фото, відео

Фото з Instagram Катерини Усик

Здається, дружині боксера Олександра Усика, Катерині Усик сподобалося організовувати стильні вечірки. Тож з нагоди Міжнародного жіночого дня вона знову влаштувала розкішне паті.

Світлинами з нього Катя поділилася у своєму Instagram.

Вечірку Усик організувала у червоно-чорних тонах з приглушеним світлом, квітами на столах та свічками. А виступила на заході співачка Ірина Білик.

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Образ господині вечірки також був розкішним: напівпрозора мереживна сукня з глибоким декольте та розрізом на нозі. На голову Катерина одягнула тіару та чорну вуаль.

"Без жінки не було б нічого. Я вітаю нас, всіх жінок. Ми всі стихії", - написала Усик.

Одразу видно, хто господиня вечірки

Ну і як не зробити фото з зірками?

Ірина Білик запалила на вечірці до 8 березня

До речі, розкішні вечірки Катерина Усик влаштовувала на 15-річчя старшої донечки Лізи та на 38-річчя свого коханого.

А на День закоханих Усики потішили підписників романтичними фото з Іспанії.