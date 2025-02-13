Федишин замилувала танцями зі своїм цуциком під "його улюблену" пісню

Співачка Ірина Федишин опублікувала в Instagram миле відео зі своїм песиком-мальтіпу на йменні Барні, якого завела у жовтні. Відтоді кошлатий малюк помітно підріс і вже "танцює" з зірковою мамою - звісно, під її ж композицію.

"Його улюблена пісня, а ваша?", - запитала Ірина.

Ірина показала, як бавиться з цуциком

Барні, схоже, має дуже лагідну вдачу, спокійно реагує на розваги Федишин і лиш намагається лизнути її в руку чи лице.

Нагадаємо, цуценя стало сюрпризом для синів артистки та її чоловіка Віталія Човника. Як реагували Юрія та Олег на "розпаковку", батьки теж зняли для Instagram.

Як відомо, 38-річна Ірина мріє колись народити доньку.



