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Федишин замилувала танцями зі своїм цуциком під "його улюблену" пісню

Марія Ткаченко - 13 лютого, 15:30
Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин опублікувала в Instagram миле відео зі своїм песиком-мальтіпу на йменні Барні, якого завела у жовтні. Відтоді кошлатий малюк помітно підріс і вже "танцює" з зірковою мамою - звісно, під її ж композицію.

"Його улюблена пісня, а ваша?", - запитала Ірина.

Собака мальтіпу

Ірина показала, як бавиться з цуциком

Барні, схоже, має дуже лагідну вдачу, спокійно реагує на розваги Федишин і лиш намагається лизнути її в руку чи лице.

Нагадаємо, цуценя стало сюрпризом для синів артистки та її чоловіка Віталія Човника. Як реагували Юрія та Олег на "розпаковку", батьки теж зняли для Instagram.

Як відомо, 38-річна Ірина мріє колись народити доньку.

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