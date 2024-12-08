Федишин із чоловіком в однакових піжамах попозували на кухні для атмосферних фото

Юлія Леськова 8 грудня, 13:32
Ірина Федишин позує для фото
Фото з Instagram Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин, яка нещодавно водила своїх синів у Disney World, потішила шанувальників новими фото з чоловіком, продюсером Віталієм Човником.

Світлинами вона поділилася в Instagram.

На кадрах вона з Віталієм позують в однакових картатих піжамах та з трояндами.


"Подарунки - піжами, які нам передав Св. Миколай на концерті через наших прихильників. Як тільки Св. Миколай так все знає?" - написала Ірина.

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Фото з Instagram Ірини Федишин

Нагадаємо, у Ірини Федишин та Віталія Човника є двоє спільних синів: 12-річний Юрій та 9-річний Олег.

Як відомо, наприкінці липня Федишин з чоловіком відсвяткували 18-ту річницю шлюбу.

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