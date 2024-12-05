Федишин у мініспідничці відвідала Disney World із синами та підскочила для фото
Співачка Ірина Федишин, яка нещодавно брала паузу від виступів через проблеми зі здоров'ям, уже відновилася і вирушила в гастрольний тур до Сполучених Штатів.
Як завжди, супроводжують зірку її чоловік та продюсер Віталій Човник та сини, 12-річний Юрій та 9-річний Олег. У перерві між концертами Ірина встигла відвідати з хлопцями легендарний парк розваг Disney World і наробити там чимало фото для Instagram.
Для цієї пригоди 37-річна виконавиця вбралася в червону кофтинку та чорну мініспідничку. Не втрималася Іра від купівлі сувенірних аксесуарів: азійського брилика та кашкета з вушками.
Віталій, вочевидь, узяв на себе функції фотографа і сам у кадрі жодного разу не зявився, принаймні, на тих фото, якими його зіркова жінка поділилася в мережі.
Нагадаємо, торік, після того, як Федишин опублікувала сімейні фото з Барселони, на яких був і широко всміхнений Човник, на неї посипалася критика та запитання, яким чином чоловік виїхав за кордон. Артистка публічно відповіла на хейт.
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