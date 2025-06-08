Горова показалася в обіймах 16-річного сина та здивувала його зростом

Юлія Леськова - 8 червня, 14:25
Ірина Горова позує для фото
Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова похвалилася в Instagram світлинами зі своїм 16-річним сином від шоумена Потапа, Андрієм. 

Ірина попозувала на вокзалі коло нащадка, який уже вищий за неї майже на дві голови. 

"Мій хлопчик", - підписала фото Ірина. 


Ірина Горова пообіймалася з сином

Андрій перегнав маму і скоро, мабуть, пережене і тата, який має 195 см зросту

Ірина Горова наробила фото з сином від Потапа
Фото з Instsgram Ірини Горової
Ірина Горова на фото зі своїм сином

Ірина наробила кумедних фото з сином. Андрій, до речі, захоплюється баскетболом

Як відомо, нещодавно Горова зізналася, що їхній з Потапом спільний син навчається у міжнародній школі й назвала її дуже серйозною. 

До речі, Ірина та Потап приховували своє розлучення майже два роки. А минулого року продюсерка пояснила, чи спілкується з колишнім

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Потап Ірина Горова
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