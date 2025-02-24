Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Донька Горової показала, як вітала чоловіка з 30-річчям. Фото

Карина Тімкова - 24 лютого, 16:45

Донька продюсерки Ірини Горової, Наталія показала свого чоловіка-іноземця та розповіла про незвичайний сюрприз, який підготувала йому на день народження.

23 лютого її коханому Аміру виповнилося 30 років. На честь цієї дати Наталія організувала святкову вечірку. Кумедними фото вона поділилась в Instagram.

Для створення радісної атмосфери приміщення прикрасили кольоровими кульками і дитячими фотографіями іменинника. Окрім цього, 27-річна донька Горової запросила найближчих друзів і родичів, а кульмінацією свята став торт зі свічками, які Амір задував під оплески гостей.

Донька Горової вразила оригінальним сюрпризом для чоловіка

Наталія влаштувала незабутнє святкування для свого обранця


Амір залишився у захваті від такого подарунка та поділився спільним фото з дружиною, підкресливши, що вона — найкраща. У відповідь Наталія також висловила теплі слова коханому.

Донька Ірини Горової показала обійми з чоловіком

Зять Горової з ніжністю звернувся до коханої

Наталія Горова та її чоловік Амір показались на святкуванні

Чоловік Наталії одягнув футболку з написом "КYIV"

Наталія Горова влаштувала чоловікові незабутнє свято

Дівчина зібрала найближчих людей разом розважитись

Як відомо, донька Ірини нині мешкає у Варшаві, де працює в IT-компанії. Зі своїм обранцем вона одружилась у 2022 році у Лівані. Як розповідала сама Горова, Наталія намагається частіше навідуватись в Україну до рідних, але чоловіка з собою не бере.

Продюсерка обожнює веселитись разом з донькю, коли та приїжджає додому.

Читайте також:

"Люблю безмежно": Горова у день 27-річчя доньки показала їхні спільні фото у стильних луках

"Абсолютна імпровізація": син Потапа та Горової поділився, з ким і де святкуватиме Новий рік та Різдво

"У мене специфічне відношення до кохання": Горова заінтригувала заявою про особисте життя

Ірина Горова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів