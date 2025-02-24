Донька Горової показала, як вітала чоловіка з 30-річчям. Фото

Донька продюсерки Ірини Горової, Наталія показала свого чоловіка-іноземця та розповіла про незвичайний сюрприз, який підготувала йому на день народження.

23 лютого її коханому Аміру виповнилося 30 років. На честь цієї дати Наталія організувала святкову вечірку. Кумедними фото вона поділилась в Instagram.

Для створення радісної атмосфери приміщення прикрасили кольоровими кульками і дитячими фотографіями іменинника. Окрім цього, 27-річна донька Горової запросила найближчих друзів і родичів, а кульмінацією свята став торт зі свічками, які Амір задував під оплески гостей.

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Амір залишився у захваті від такого подарунка та поділився спільним фото з дружиною, підкресливши, що вона — найкраща. У відповідь Наталія також висловила теплі слова коханому.

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Як відомо, донька Ірини нині мешкає у Варшаві, де працює в IT-компанії. Зі своїм обранцем вона одружилась у 2022 році у Лівані. Як розповідала сама Горова, Наталія намагається частіше навідуватись в Україну до рідних, але чоловіка з собою не бере.

Продюсерка обожнює веселитись разом з донькю, коли та приїжджає додому.