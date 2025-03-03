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Горова на біговій доріжці та з гантелями показала, що тримає її "менталочку". Відео

Карина Тімкова - 3 березня, 18:30

47-річна продюсерка Ірина Горова, яка минулого року здивувала своїм схудненням, показала домашнє тренування.

В Instagram вона опублікувала відео, на якому в спортлуці виконала декілька вправ. Спочатку Ірина побігала на доріжці, а потім поприсідала з додатковою вагою.

"Те, що тримає менталочку. Спорт", — написала Горова під роликом.

Ірина Горова поділилася своїм тренуванням удома

Зірка зайнялася кардіотренуванням у затишній атмосфері напроти вікна

фото з instagram
Горова продемонструвала присідання з додатковою вагою

Для наступних вправ Ірина використовувала гантелі

Ірина Горова виконала присідання з гантелями

Продюсерка у кетс'юті показала комплекс вправ, які легко виконати вдома

Ірина Горова показала, як працює над фізичною формою

Також для тренування Горова взяла масажний ролик

Як відомо, восени 2023 року Ірина посперечалася з Анітою Луценко, що за вісім тижнів позбудеться чотирьох кілограмів. Відтоді вона переглянула свій спосіб життя, зробивши його більш здоровим, захопилася йогою і навіть змогла стати в стійку на руках.

Нагадаємо, у Горової є двоє дітей. Її 27-річна донька Наталія вже вийшла заміж та живе з чоловіком у Польщі. А її 16-річний син Андрій від репера Потапа минулого року розповідав про стосунки з батьком.

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Ірина Горова
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