Горова на біговій доріжці та з гантелями показала, що тримає її "менталочку". Відео
47-річна продюсерка Ірина Горова, яка минулого року здивувала своїм схудненням, показала домашнє тренування.
В Instagram вона опублікувала відео, на якому в спортлуці виконала декілька вправ. Спочатку Ірина побігала на доріжці, а потім поприсідала з додатковою вагою.
"Те, що тримає менталочку. Спорт", — написала Горова під роликом.
Як відомо, восени 2023 року Ірина посперечалася з Анітою Луценко, що за вісім тижнів позбудеться чотирьох кілограмів. Відтоді вона переглянула свій спосіб життя, зробивши його більш здоровим, захопилася йогою і навіть змогла стати в стійку на руках.
Нагадаємо, у Горової є двоє дітей. Її 27-річна донька Наталія вже вийшла заміж та живе з чоловіком у Польщі. А її 16-річний син Андрій від репера Потапа минулого року розповідав про стосунки з батьком.
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