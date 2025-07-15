Баффі 2.0: що відомо про нову винищувачку вампірів у перезапуску культового серіалу 90-х

Нещодавно стало відомо, що телехіт "Баффі - винищувачка вампірів" отримав своє продовження. До ролі Баффі повертається Сара Мішель Геллар, а разом з нею рятувати світ буде ще одна обрана - актриса Раян Кіра Армстронг.

15-річна зірка відома своїми ролями у серіалах "Зоряні війни: Кістяк команди" і "Американська історія жахів", а також римейку "Палійки", у якому раніше зіграла головну роль Дрю Беррімор.

Ім'я персонажки Армстронг, яка буде винищувати вампірів разом із культовою героїнею оригінального телесеріалу 90-х, наразі невідоме.

Хто вона, нова винищувачка вампірів? ТаблоID розповість про актрису Раян Кіру Армстронг.

Дитяча зірка

Раян Кіра Армстронг народилася 10 березня 2010 року в Нью-Йорку і є наймолодшою з п'яти дітей. Її батько, Дін Армстронг, також є актором, який знімався в драматичному серіалі 2000-х років "Близькі друзі" і телехіті "Надприродне".

Мати Раян, Берта Бачич, - лікарка.

Раян наслідує батька Фото Instagram

Армстронг дебютувала як акторка у віці семи років у популярному канадському серіалі "Енн з двома Н". З того часу вона не припиняла працювати. За останні дев'ять років вона знялася в дев'яти фільмах і шести телевізійних шоу, включно з "Американською історією жахів" Раяна Мерфі.

Армстронг із самого дитинства в індустрії Фото Instagram

У свої 15 років Армстронг вже може похвалитися вражаючим акторським резюме. Вона зіграла головну роль у фільмі жахів 2022 року "Палійка" (римейк фільму 1984 року з Дрю Беррімор у головній ролі) та зобразила дочку персонажа Ніколаса Кейджа у вестерні 2023 року "Відгуки минулого".

Раян також знялася в художніх фільмах "Дика квітка", "Мистецтво гонок під дощем" і "Чорна вдова".

Раян частенько працює пліч-о-пліч із мастодонтами Голлівуду Фото Instagram

"Я завжди думала: "Так, я буду акторкою". Я почала дуже юною і це завжди було в моєму житті. Я думаю, акторство - це те, чим я хотіла займатися з народження", - ділилася зірка.

З дитинства у кіно Фото @Kwlsey

"Баффі - винищувачка вампірів"

Через два десятиліття готується нова глава в історії "Баффі". Режисеркою пілотного епізоду та виконавчою продюсеркою стане Хлоя Чжао, яка називає себе фанаткою містичного телехіта і є володаркою "Оскару".

До речі, "Баффі" Сара Мішель Геллар також виступила як виконавча продюсерка разом із продюсерами оригінального серіалу.

У зворушливому дописі в Instagram Сара Мішель Геллар, яка знову зіграє свою культову роль Баффі, зафіксувала момент, коли вона запропонувала Раян Кірі Армстронг стати "її правою рукою".

"Я знаю, що цей процес був важким. Але є лише один момент, про який я хотіла б тебе запитати і переконатися, що ти згодна: як ти ставишся до того, щоб допомогти мені врятувати світ?", - приголомшила питанням Геллар.

15-річна Армстронг, шокована, нерішуче відповіла: "Добре" і подякувала Геллар за довіру до неї як до важливої частини майбутнього відродження серіалу, назва якого поки що не відома.

Цікаво, що персонажці Баффі на початку оригінального серіалу було 16 років, а от Сарі Мішель Геллар - 19. Армстронг, навпаки, зараз 15 років Скріншот з Instagram

"З того моменту, як я побачила прослуховування Раян, то зрозуміла, що хочу бачити поруч із собою тільки одну дівчину. Володіти емоційним інтелектом і талантом у такому юному віці - це справжній дар. А її головна перевага у посмішці, яка освітлює навіть найтемнішу кімнату", - пояснила свій вибір Геллар.

Перезапуск "Баффі - винищувачка вампірів" - не єдиний майбутній проєкт Раян Кіри Армстронг. У квітні минулого року молода акторка була обрана для пілотного епізоду серіалу FX "The Sensitive Kind".

Дата виходу пілотного епізода наразі невідома Фото Instagram

Нагадаємо, ТаблоID показував як зараз виглядають актори культового телешоу.