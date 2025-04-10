Онуфрійчук у піжамі замилувала ранковими розвагами з синочком. Фото
Відколи телеведуча і благодійниця Іванна Онуфрійчук стала мамою, її Instagram, звісно ж, заполонили фото з сином та пости на мамську тематику. Але підписникам блогерки такий контент явно подобається, і тому Іванна частенько тішить фоловерів світлинами з маленьким Адамом.
11-місячний хлопчик любить посміхатися, особливо коли мама з ним бавиться. Як от на кадрах, котрі Іванна виклала в сторіс і назвала "ранкові моменти з синочком".
38-річна Онуфрійчук із малюком обидва в затишних піжамах повеселилися і наробила фото в ліжку.
"Найдорожчі обійми та поцілунки", - написала щаслива мама.
Нагадаємо, нещодавно Іванна розповідала, як у Адама прорізалися зуби, і давала іншим мамам поради з приводу того, як пережити цей період.
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