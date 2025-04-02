"Як же важко": 38-річна Онуфрійчук показала своє повернення у спортзал майже через рік після пологів

Колишня телеведуча Іванна Онуфрійчук, котра в квітні 2024-го року вперше стала мамою, зробила чергову спробу повернутися до спортзали та зізналася, що повернення в форму дається їй нелегко.

38-річна зірка зробила кілька селфі та показала свою потужну групу підтримки, маму Світлану, яка "дає жару" на біговій доріжці.

"Вкотре повертаюсь в зал. Як же важко. Дорога назад у форму не з найкоротших", - поділилася Іванка.

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Нагадаємо, нещодавно Онуфрійчук ексклюзивно розповіла ТаблоID, як вагітність позначилася її зовнішності і чи дотримується вона якихось обмежень у харчуванні.

Як відомо, Іванна спочатку казала, що їхній із чоловіком Алмазом Альсеновим син, Адам з'явився на світ у травні, а не в квітні. Згодом вона пояснила, чому приховувала справжню дату народження хлопчика.



