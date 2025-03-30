"Ніколи не забудемо, як це було": Онуфрійчук розказала про прорізання зубів у сина та дала поради іншим матусям

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

Телеведуча Іванна Онуфрійчук в Instagram розповіла своїм підписникам про те, як її 11-місячний син Адам проходив через прорізання перших зубів, та поділилася порадами з іншими матусями.

"Перші дзвіночки щодо зубчиків я почала помічати в Адамчика ще у 3-4 місяці. Він почав тягнути все до рота і намагався гризти, а в результаті виділялось багато слини", - написала Іванна.

Фото з Instagram Іванни Онуфрійчук

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Онуфрійчук додала, що її старша сестра Ірина розповіла їй, що зуби у малюка починають прорізатися ближче до пів року, однак біль і дискомфорт дитина починає відчувати задовго до цього.

"Зʼявився той самий перший зубчик у синочка якраз на 6-му місяці. Ми з рідними, певно, ніколи не забудемо, як це було, бо сталося це під час нашого з гала-вечора восени. Декілька днів перед тим Адамчик хандрив, а в день заходу був сам не свій — плакав, кричав, викручувався. Словом, дав всім нам життя. Носилися з ним в готельному номері та відволікали від болю як могли! А потім всі разом раділи і пишалися нашим хлопчиком", - поділилася ведуча.

На цьому кадрі добре видно зуби Адамчика

За словами Іванни, поява інших зубів була не такою болісною для Адама.

"Звісно, синочок плакав і вередував, але це було точно не так, як першого разу. Вони вже зʼявлялись один за одним і ми знали, як діяти в цій ситуації, тож морально було легше", - зазначила Онуфрійчук.

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Телеведуча також розповіла, що не давала сину сильних знеболювальних, адже не хотіла травити організм дитини. Натомість вона використовувала заспокійливі краплі на онові ромашки та трав й гель для зубів, коли з'явилися набряки.

"Мені здається, що ми щасливчики, адже у порівнянні з тим, як мене лякали, ми ще доволі легко відбули це все. Проте і на нашому досвіді я зробила для себе висновки, як діяти і що допомогло нам пройти цей етап", - додала Іванна.

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