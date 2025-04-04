Онуфрійчук наробила ніжних селфі з 11-місячним сином і показала його найпершу листівку для прабабуні
Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук допомогла своєму 11-місячному сину Адаму створити свою першу в житті саморобку - привітання для прабабусі з 82-річчям.
Зіркова мама вмочила долоньку хлопчика у фарбу та зробила відбиток на листівці.
Іванна у Insta-сторіс показала, як сім'я вітала іменинницю.
А ще блогерка наробила затишних домашніх селфі з синочком.
Як відомо, 26-го квітня свій перший день народження святкуватиме сам Адамчик. Нагадаємо, Іванна казала, скількох дітей від свого чоловіка Алмаза вона хоче ще завести.
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