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Онуфрійчук наробила ніжних селфі з 11-місячним сином і показала його найпершу листівку для прабабуні

Марія Ткаченко - 4 квітня, 13:45
Іванна Онуфрійчук
Фото і скріни з Instagram Онуфрiйчук

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук допомогла своєму 11-місячному сину Адаму створити свою першу в житті саморобку - привітання для прабабусі з 82-річчям.

Зіркова мама вмочила долоньку хлопчика у фарбу та зробила відбиток на листівці.

Іванна Онуфрійчук у Instagram

Іванна з Адамчиком покреативили з нагоди свята прабабусі


Саморобка з дитиною

Малюк дуже зосереджений на справі

Поробка з малюком

Перша листівка в житті сина Іванни

Іванна у Insta-сторіс показала, як сім'я вітала іменинницю. 

Родина Онуфрійчук

Адам особисто вручав листівку прабабуні

Син Онуфрійчук Адам

Правнука дуже зацікавило намисто іменинниці

А ще блогерка наробила затишних домашніх селфі з синочком.

Іванна Онуфрійчук та її син Адам

Як відомо, 26-го квітня свій перший день народження святкуватиме сам Адамчик. Нагадаємо, Іванна казала, скількох дітей від свого чоловіка Алмаза вона хоче ще завести. 

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