Онуфрійчук наробила ніжних селфі з 11-місячним сином і показала його найпершу листівку для прабабуні

Колишня телеведуча, блогерка Іванна Онуфрійчук допомогла своєму 11-місячному сину Адаму створити свою першу в житті саморобку - привітання для прабабусі з 82-річчям.

Зіркова мама вмочила долоньку хлопчика у фарбу та зробила відбиток на листівці.

Іванна з Адамчиком покреативили з нагоди свята прабабусі

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Малюк дуже зосереджений на справі

Перша листівка в житті сина Іванни

Іванна у Insta-сторіс показала, як сім'я вітала іменинницю.

Адам особисто вручав листівку прабабуні

Правнука дуже зацікавило намисто іменинниці

А ще блогерка наробила затишних домашніх селфі з синочком.

Як відомо, 26-го квітня свій перший день народження святкуватиме сам Адамчик. Нагадаємо, Іванна казала, скількох дітей від свого чоловіка Алмаза вона хоче ще завести.