Познайомилися в TikTok: Дантес на прийомі у психологині заспівав про втрачене кохання. Відео

Співак Володимир Дантес презентував новий трек, записаний у дуеті з молодою виконавицею Dema. Композиція отримала назву "Пісня, яку має виконати чоловік".

Особливою цю прем'єру робить історія знайомства артистів — їх звела соцмережа TikTok. Саме там 36-річний Дантес випадково натрапив на відео, де співачка виконувала авторську пісню. Вона настільки його вразила, що вже наступного дня вони зустрілись у студії.

"Молодь не сприймають або одразу навішують купу ярликів, що артисти-початківці просто губляться. Цей дует навпаки про нове дихання, про вміння вчитися та дослухатися до свіжого дихання Dema. Впевнений, що кожен оцінить нашу колаборацію, бо вона проста, щира і справжня, а тема всім відгукнеться, бо такий вже він світ навколо нас", — прокоментував прем'єру музикант.

У кліпі Дантес побував на сеансі з психологинею Dema Фото пресгрупа

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У центрі композиції знаходиться тема кохання, яке не вдалося зберегти, але яке назавжди залишило свій слід. У ній оспівується біль через нездійснені обіцянки й втрачені почуття.

Артист додає, що хотів би, аби у шоубізнесі було більше простору для молодих голосів і нових ідей

"Я знала, що цю пісню повинен виконати саме чоловік. Вона про кохання, яке вже не повернути, але воно живе в серці. Я й уявити не могла, що саме Володимиру вона відгукнеться", — додала Dema.

Нещодавно Дантес представив нову версію хіта Ірини Білик та зняв ностальгічний кліп з Jerry Heil. У своїх відеороботах співак також поставав у рокерському амплуа. А ще артист щемливо оспівував кохання під час війни.

До речі, нині Володимир зустрічається з 30-річною дизайнеркою Дашею Кацуріною і допомагає у вихованні її дітей. Парочка час від часу показує свої милі моменти.